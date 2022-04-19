寇帝斯音樂院同校習樂 莊東杰、林品任攜手會樂迷

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（中央社記者趙靜瑜台北19日電）應NSO國家交響樂團邀約，台灣旅德指揮莊東杰將與旅美小提琴家林品任合作音樂會。林品任說，莊東杰在考美國寇帝斯音樂院入學考試是全程背譜，「我們樂團學生全被他的音樂震撼。」

莊東杰是台灣中生代表現最出色的指揮之一，從2021年新樂季起接任德國波鴻交響樂團（Bochumer Symphoniker）音樂總監，他同時也是樂團駐地安妮莉絲‧布羅斯特音樂廳藝術總監，也是台灣指揮同時擔任國外樂團音樂總監及音樂廳藝術總監第一人。

莊東杰今天在記者會上表示，睽違3年再度與NSO合作，也很開心再跟林品任合作，「我跟品任是寇蒂斯音樂學院的老朋友，不用言語就能溝通。」莊東杰表示，疫情在歐洲已經完全與病毒共存，這次返台配合台灣防疫規定隔離17天，「這次的曲目我很喜歡，很希望介紹給台灣樂迷。」

莊東杰說，蕭斯塔科維契「第五號交響曲」可以說是氛圍大師，也是諷刺大師，「他把自己想表達但是共產當局不允許的秘密，用暗號寫進樂譜，演奏家可以從樂譜感受他的指涉與諷刺。」

小提琴家林品任則是美國印第安納波利斯國際小提琴大賽和日本仙台國際小提琴大賽金牌，琴藝成熟出色。他回憶當時莊東杰來考美國寇帝斯音樂院時，全程背譜，可以感受莊東杰充裕準備音樂的自信。

在這次音樂會上，林品任將演出2首法國作品，其中蕭頌的「詩曲」憂鬱細膩，和聲豐富，「在寇蒂斯音樂學院唸書時有時會有情緒，我就會聽這首，像年長者在回憶過去，很淒美。」

另一首是聖桑斯「導奏與隨想輪旋曲」，林品任說，這是法國作曲家聖桑斯為西班牙小提琴天才薩拉沙泰所譜寫，曲風華麗炫目，輕快展技，希望與台灣樂迷分享。

林品任說，疫情至今已經2年半，「我很幸運有大家支持，提供演出舞台，也讓聽眾知道台灣還有這麼多優秀的音樂家。」

另一場音樂會則有莊東杰指揮NSO，與韓籍鋼琴家白建宇共同演繹德布西「寫給鋼琴與交響樂團的幻想曲」，這首作品是德布西唯一一首鋼琴與管絃樂團的作品。

鋼琴家白建宇說，年輕時無法體會德布西這首幻想曲是如此美麗，這首曲子音色很豐富，非常「莫內」，「彷彿聽到音樂就能看見景色，是一首非常美麗的作品。」

力晶2022藝文饗宴「莊東杰、林品任與NSO－璀璨樂夜」音樂會將於4月24日演出；「莊東杰、白建宇與NSO－詩琴致友」音樂會將於4月30日演出，地點都在台北國家音樂廳。（編輯：張芷瑄）1110419

國家交響樂團（NSO）將於24日在台北國家音樂廳舉辦力晶2022藝文饗宴「莊東杰、林品任與NSO－璀璨樂夜」音樂會，30日舉行力晶2022藝文饗宴「莊東杰、白建宇與NSO－詩琴致友」，小提琴家林品任（圖）19日出席記者會，現場帶來精彩演出。中央社記者鄭傑文攝 111年4月19日