鋼琴新秀馮乙宸北中南巡演 2套曲目挑戰自我

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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）2020年首屆國際大師鋼琴大賽首獎得主馮乙宸已返台隔離，5月將舉行人生首次全國巡演音樂會，這也是首獎獎品之一。馮乙宸表示他準備2套演奏曲目巡演，給自己更大的挑戰。

馮乙宸接受中央社專訪時表示，當時得獎很不真實，非常感謝這樣的機會跟音樂會安排，因為巡演對於青年音樂家來說是非常難得的機會，他也趁這個機會測試自己的實力，安排2套曲目演出。

馮乙宸說演奏曲目加倍下，他必須訓練自己做更有效率的練琴，「我的方法是每天精練1到2首演出的作品，其他就是都要走過一遍，讓自己的手與身體對曲目有熟悉感。」

馮乙宸1997年出生台北，在高雄成長，17歲赴美國深造，以優異成績先後畢業於寇本音樂院先修班、琵琶地音樂院以及耶魯大學音樂院碩士班。目前已經拿到耶魯大學音樂碩士以及演奏家文憑，未來將繼續攻讀博士並參加國際鋼琴大賽。

馮乙宸獨奏會高雄與台中場將帶來浪漫派作曲家舒伯特與李斯特的經典，上半場以李斯特改編的舒伯特藝術歌曲，以及呼應首張專輯「流浪者幻想曲」的舒伯特「流浪者幻想曲」等早期浪漫樂派作品。下半場則挑戰李斯特B小調「鋼琴奏鳴曲」。

壓軸的台北場，馮乙宸帶來模仿樂團與獨奏互相競奏的巴赫「義大利協奏曲」，布梭尼改編比才炫技的「卡門幻想曲」及改編自巴赫經典的「夏康舞曲」、拉威爾虛無飄渺的「鏡」，也有李斯特改編古諾的「浮士德圓舞曲」等樂曲，展現演奏實力。

大師藝術由鋼琴家嚴俊傑擔任藝術總監，致力於國內音樂人才培育與演奏職涯發展，2020年主辦第一屆國際大師鋼琴大賽（International Maestro Piano Competition），是台灣睽違已久具有國際規格的鋼琴大賽。

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首屆大賽在來自台、美、法、加、澳、韓、日與烏克蘭等多國音樂好手激烈競爭下，由當時23歲，在美國耶魯大學讀碩士的馮乙宸摘下桂冠，將首獎留在台灣。馮乙宸除了獲得5000元美金（約新台幣15萬元）獎金外，還可發行專輯與舉行巡演音樂會。但受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響延遲了一年，獎品終於在今年到手。專輯則由環球唱片發行。

馮乙宸鋼琴獨奏會將於5月6日在高雄衛武營表演廳，5月7日在台中國家歌劇院小劇場，5月14日在台北國家演奏廳舉行。（編輯：吳協昌）1110420