何孟娟北美館個展 一探傳奇紐約公寓

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台北市立美術館23日起推出「空間迷向–何孟娟個展」，其中包含藝術家何孟娟、黃裕雄合作的互動式裝置作品「時空Ⅰ-意志」，當觀眾走過這面陳列多幅攝影作品的牆面時，作品會眨眼、微笑還會彈吉他。（北美館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年4月22日

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（中央社記者王寶兒台北22日電）哪一棟房屋，曾經住有好萊塢巨星馮迪索及老勞勃．狄尼洛？答案是美國紐約的魏斯貝絲公寓。藝術家何孟娟以此公寓為題材累積10年作品，明天起將於北美館推出個展。

魏斯貝絲公寓得益於民間及國家力量挹注，自1970年代起開放給不同領域藝術家進駐，除了影星馮迪索、畫家老勞勃．狄尼洛外，包含攝影家黛安．阿巴斯、劇作家大衛．格林斯潘等著名藝術家也曾進駐於此。

台北市立美術館今天舉行「空間迷向–何孟娟個展」暨「碎化的史觀：江凱群個展」開幕記者會。何孟娟在記者會致詞表示，魏斯貝絲公寓讓藝術家能用非常便宜的租金住到過世，她在2013年住進時感受到公寓如同「老人院」，但卻充滿活力，既是過去的時空膠囊，也像未來世界。

何孟娟以數位攝影創作聞名，她自2013年啟動「魏斯貝絲計畫」，她認為「空間迷向—何孟娟個展」是自身創作計畫最完整的呈現，透過裝置作品、攝影作品呈現魏斯貝絲公寓內部不同面貌。

最為特別的是互動式裝置作品「時空I—意志」，走過這面陳列多幅攝影作品的牆，攝影作品竟會偵測人的身影而變化，照片中的人們會眨眼、微笑還會彈吉他，如英國小說「哈利波特」所刻劃的世界般魔幻。

何孟娟以建築延伸出新敘事，江凱群則在「碎化的史觀—江凱群個展」中運用小小的原石礦物打造多幅精緻馬賽克作品。他曾赴巴黎與約旦學習馬賽克藝術，近期曾跨界參與台北時裝週製作，創作領域、媒材相當多元。

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江凱群表示，自己創作多以生活場景或物件出發，台灣除了前輩藝術家的馬賽克作品外，生活中也可見不少馬賽克，例如在澎湖可見貝殼鑲嵌的牆面，就是就地取材的生活馬賽克。本次個展中也有靈感源自卑南文化的作品，希望藉此喚起觀展人對台灣的歷史認識。

「空間迷向—何孟娟個展」和「碎化的史觀—江凱群個展」將自4月23日至7月17日於北美館3樓展出。（編輯：張芷瑄）1110422