傳藝中心民間劇場重塑計畫 澎湖、嘉義開跑

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）國立傳統藝術中心「傳統藝術開枝散葉－民間劇場重塑計畫」將於4月29日及30日起分別從澎湖及嘉義兩地開跑，期望為外台傳統戲曲帶來更多被認識的機會。

傳藝中心今天發布新聞稿表示，台灣的外台戲主要都是以廟口酬神為主，只要有廟的地方都可以看到，外台戲特色就是「做活戲」，舞台上的演員可以自由即興發揮，消弭台上與台下隔閡。

傳藝中心表示，外台戲雖然常見，但常常規模不一，良莠不齊，傳藝中心希望今年進入第5年的「傳統藝術開枝散葉－民間劇場重塑計畫」可以成為示範，也讓團隊和演出場地彼此合作，一起帶來精彩的外台演出。

傳藝中心表示，在媒合團隊重塑外台演出的同時，希望透過一齣齣精彩好戲，培養青年演員演出機會，為外台演出注入新活力。

今年民間劇場重塑計畫將從4月29日開始到10月10日，演出橫跨7個月份，分別在澎湖尖山顯濟殿、嘉義王靈宮、桃園壽山巖觀音寺、台南鹽水武廟、彰化溪湖鎮湖西國小旁停車場舉辦，共有20個優秀團隊、23場次演出，包含歌仔戲、客家戲、掌中戲、北管戲，演出劇種多元。

其中在澎湖尖山顯濟殿演出的包括4月29日蘭陽戲劇團的「春草」，4月30日由漢陽北管劇團演出的「三進士」，5月1日由鴻明歌劇團演出的「天下第一家」。

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在嘉義王靈宮五顯帝廟演出的有4月30日由河洛歌子戲團演出的「天鵝宴」，5月1日由陳麗香歌仔戲團演出的「歡喜冤家」，5月2日由長義閣掌中劇團演出的「忠義十九公」，5月3日由勝秋戲劇團演出的「王子宮略」，5月4日由明華園黃字戲劇團的「隋唐英雄傳」。

在桃園壽山巖觀音寺演出的包括7月1日由民權歌劇團演出的「鐵弓緣」，7月2日由國立台灣戲曲學院青年劇團演出的「狐三姐」，7月3日由陳美雲歌劇團演出的「攀枝淚」，7月4日由明華園日字戲劇團演出的「陰陽界錯中錯」，7月5日由明興閣掌中劇團演出的「三國演義之長板坡」等。（編輯：管中維）1110425