巴黎當代樂團委託創作新曲 作曲家林佳瑩受肯定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北26日電）應法國國家廣播與巴黎當代樂團（Ensemble intercontemporain，EIC）聯合邀約，台灣作曲新銳林佳瑩獲委託創作新曲，2023年將在法廣Presences當代音樂節開幕音樂會舉行首演。

林佳瑩接受中央社專訪時表示，這個委託創作會是一個大型混合室內樂團的編制，全長12分鐘左右，由巴黎當代樂團首演，「電子信箱出現這份邀約，我看到時覺得很興奮，書信來往中得知作品將被放在開幕音樂會，覺得不可思議。」

巴黎當代樂團由已故法國現代音樂巨擘布列茲（Pierre Boulez）在1976年創立，布列茲創立目的是希望音樂家們都能無後顧之憂地專心演奏現代音樂，團員都是終生職，至今該團以演奏當代音樂聞名全球古典樂壇，錄製許多當代重量級作品，樂團也曾在2016年受邀訪台演出。

32歲的林佳瑩於2008年進入北藝大音樂系，主修理論作曲，師事楊聰賢；2012年負笈英國進入曼徹斯特大學攻讀作曲碩士，師事菲立普．葛朗吉（Philip Grange）。

多年來林佳瑩獲得包括義大利法魯利國際作曲比賽首獎、芬蘭西貝流士國際作曲大賽第3名，2018年拿到英國皇家愛樂協會作曲大獎，成為該協會設立逾二世紀、該獎項設立70年來第一位台灣得主，被泰晤士報評為「才情顯赫」，作曲邀約持續不斷。

今年林佳瑩受衛武營國際音樂節之邀發表新作「糖話故事」，深獲聽眾喜愛，林佳瑩表示，「我希望我的音樂是一份邀請，邀請聽眾進來古典音樂的世界，但我不會迎合聽眾口味，我也不會知道聽眾的喜好，但對我來說，我自己就是那個最嚴厲的聽眾。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林佳瑩表示，她的創作是直接從音樂本身發想，相信直覺，「等到音樂成形之後，再看看這個音樂帶給我自己的感覺是甚麼。」林佳瑩說，她是一個一開始，沒有創作計畫的人，「老師們都說要有計畫，但我就是得把頭開了，有了方向之後才會開始計畫。」

目前林佳瑩定居義大利，也繼續隨羅馬音樂院教授馬泰奧．迪艾米科（Matteo D'amico）進修，除了法廣與巴黎當代樂團的邀約創作要寫之外，她也要為桃園市國樂團寫一首大提琴與國樂編制的新作。另外也有巴雀室內樂團的委託創作，林佳瑩說，如果有機會也想嘗試更多管弦樂與歌劇創作，繼續朝作曲家目標前進。（編輯：張雅淨）1110426