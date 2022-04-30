雲南映象解散 中國舞蹈家楊麗萍哽咽：疫情太殘酷

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曾演出7000多場的中國大型原生態歌舞集「雲南映象」宣告解散。圖為2009年雲南映象在台北演出。（中央社檔案照片）

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（中央社記者30日電）曾演出7000多場的中國大型原生態歌舞集「雲南映象」宣告解散。一手打造「雲南映象」的中國知名舞蹈家楊麗萍表示，兩年多疫情令團隊無法繼續生存下去，直言「疫情真的是太殘酷了」。

第一經濟新聞今天報導，有「孔雀公主」之稱的楊麗萍透過視訊，宣布「雲南映象」演出團隊解散。

她說，「雲南映象」在2003年首次演出時遇到SARS（嚴重急性呼吸道症候群），當時台下沒有任何觀眾，所以被迫解散團隊。2019年起，「雲南映象」線下演出超過7000多場，可惜同樣敵不過COVID-19疫情而要二度解散團隊。

「整整2年啊，2年多吧，我們一直在堅守，不想放棄…這次的疫情真的是太殘酷了，太殘酷了，沒有了舞台，我們真的沒有辦法繼續生存下去了。」楊麗萍哽咽地說。

一手打造「雲南映象」的中國舞蹈家楊麗萍表示，兩年多疫情令團隊無法繼續生存下去。（中央社檔案照片）

楊麗萍憶述，當初大家懷著夢想，把村民們從雲南田間帶到舞台，是想把各民族的傳統文化精神傳遞出去，「我萬萬沒想到的是，因為疫情，讓我們又一次失去了舞台」。

報導指出，「雲南映象」70%演員來自雲南各地，包括本土少數民族演員，目前演出人員已根據公司規定，與公司解除勞動合約並進行相關勞務補償。

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報導提到，雲南省文化和旅遊廳19日發布「雲南省文化和旅遊廳關於旅遊演藝企業擬紓困補助名單的公示」，20家企業擬獲補助人民幣1050萬元（約新台幣4700萬元），包括楊麗萍所屬的雲南楊麗萍文化傳播股份有限公司，以及大理楊麗萍文化傳播有限公司。

「雲南映象」由楊麗萍出任藝術總監和總編導，展現雲南濃郁的民族風情。2009年曾在台北小巨蛋公演。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110430