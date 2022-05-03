疾病擬人展台北登場 COVID-19化身駭客

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「這。不會考2：疾病擬人展」台北快閃場3日起在台灣漫畫基地展出，衛福部疾管署和多名繪師合作的疾病擬人化角色在展場一字排開，宛如大型時尚秀。中央社記者王寶兒攝 111年5月3日

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（中央社記者王寶兒台北3日電）COVID-19疫情攪亂每個人的生活，衛福部疾管署和多名繪師合作，將COVID-19、鼠疫等多種疾病擬人化為角色，讓人從角色造型就能讀懂疾病特色，今天起於台灣漫畫基地展出。

由WOCA駁二當代館策展的「這。不會考2：疾病擬人展」，去年10月起於高雄駁二藝術特區展出至今年4月，今天起展覽移師至台北的台灣漫畫基地展出。

衛生福利部疾病管制署自2019年和蚩尤、羅培珊、Say HANa、ALOKI等台灣繪師合作，利用疾病特性，將不同疾病擬人化為各種角色，每每於網路發布都能引起高度迴響，也讓人輕鬆從角色配飾、造型設計就能辨別疾病特徵。

「這。不會考2：疾病擬人展」台北快閃場便展出多名特色疾病擬人化角色，例如現今最讓人困擾的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，由蚩尤操刀，將COVID-19描繪為一名性別不明、四處潛伏各國散播病毒的神秘駭客，身後伸出多隻手臂的設定，靈感則來自冠狀病毒外套膜上的棘蛋白，能入侵宿主系統並感染細胞，使人發燒、乾咳、呼吸急促等。

回顧過往歷史，世界也曾出現不少疾病大肆擾亂人類生活，「這。不會考2：疾病擬人展」台北場以年分排序，從最早可追溯到6世紀的鼠疫、1910年代的流感、1940年代的登革熱一一介紹到COVID-19疫情，擬人角色在展場一字排開，猶如大型時尚秀。

此外，展場也展出繪師思考多名疾病角色的設定草圖，讓人一窺不同疾病擬人角色的起源樣貌。

「這。不會考2：疾病擬人展」台北快閃場即日起於台灣漫畫基地展出至5月15日。（編輯：張雅淨）1110503