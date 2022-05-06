土地顏色化身纖維工藝 台灣色彩登倫敦工藝週

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國立台灣工藝研究發展中心今年首度領軍台灣工藝家參與2022倫敦工藝週，6日展前記者會上公布將以「色彩劇場-台灣纖維工藝展」亮相，盼讓台灣天然染色工藝被世界看見。左起為工藝中心主任張仁吉、文化部次長李靜慧、策展人吳佩珊及參展工藝家廖倫光展示「泥染方巾」成品。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 111年5月6日

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（中央社記者王寶兒台北6日電）以大自然為本，讓植物、泥土的色彩化為人們生活可見的物品，正是天然染色工藝的魅力。2022倫敦工藝週明天登場，台灣也將於英國展出天然染色作品，秀出最「接地氣」的顏色。

今年在國立台灣工藝研究發展中心規劃下，由台南藝術大學應用藝術研究所助理教授吳佩珊擔任策展人，選集29組作品，以「茶席」、「書畫間」及「野臺」為子題，集結為「色彩劇場-台灣纖維工藝展」（Colour Theatre：Taiwan Fiber Crafts），明天將隨倫敦工藝週期程於倫敦Gallery@OXO藝廊展出。

文化部政務次長李靜慧今天在展前記者會指出，這是工藝中心首次領軍帶領台灣工藝家參與2022倫敦工藝週，在國際交流相對不易的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，感謝工藝中心、工藝家與策展人的籌劃，以集體策展的概念參與國際盛會，將台灣工藝帶到國際被看見、被感受。

工藝中心主任張仁吉表示，台灣是海島國家，具有多元生態，而最佳的工藝材料就是來自自然，因此選定天然染色工藝為題目，此次策展人將主題訂為「色彩劇場」，台灣要以自然符號與纖維來與國際對話，不只讓他們看見台灣的顏色，還要讓台灣被世界看到。

此次參展陣容包含設計師洪麗芬、產業品牌FREE（輝盟國際）及太平藍Taiping Blue等，台灣染色工藝研究學者曾啟雄、廖倫光也針對台灣在地植物、泥土的色彩與染色著手創作，讓人欣賞工藝作品之餘，也能從作品飽覽台灣土地面貌。

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藍染工藝家湯文君表示，自己20多年來執著於天然染色，多年前也成立農場，專門從材料開始種植、培育與教學。天然染色運用範圍廣泛，例如她此次將展出的作品就將染色結合竹材，「想讓大家了解天然染色是可以這樣親近人們生活，小到身上衣服或配飾，大到家中家具都可以使用。」

「色彩劇場-台灣纖維工藝展」（Colour Theatre：Taiwan Fiber Crafts）將於5月7日至15日在倫敦Gallery@OXO藝廊展出。（編輯：張芷瑄）1110506