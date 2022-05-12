文化部5月底全國文化會議 扣合文化生活與生產

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）以「文化，生生不息」為主題，文化部5月底將舉辦「2021-2022全國文化會議」，扣合「生活文化」與「文化生產」兩大面向，爬梳解決產業問題且具可行性的政策建議。

文化部今天發布新聞稿表示，「2021-2022全國文化會議」於去（2021）年10月至11月間舉辦了北區、中區、南區、東區4場次分區論壇與6場次專家論壇，原訂於同年舉辦的全國大會，受疫情影響，延至今（2022）年5月28日至29日舉行，地點在台北國際會議中心。

文化部表示，「2021-2022全國文化會議」辦理4場次「分區論壇」與6場次「專家論壇」，透過公民參與，深入討論，以兼具廣度及深度的方式，蒐羅各界意見；另外也針對10場論壇的結論，召開超過20場次工作會議，與各領域專家來回討論，尋求各面向政策建議。

5月28日到29日舉行的全國大會將就分區論壇「強化在地文化歷史」、「台灣文化價值之轉譯與應用」、「推動文化跨域與國際合作」及「青年參與及文化平權」4大主題做出討論。

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此外，專家論壇的部分包括「影視音產業」、「IP內容產業」、「視覺藝術」、「表演藝術」、「文化數位傳播」及「文化科技應用」6大領域政策建議，也將逐一報告並開放討論，大會最後將總結回應全國文化會議政策建議，揭櫫未來文化政策方向。

文化部表示，「2021-2022全國文化會議」全國大會採實體會議與線上參與方式並行，全國大會實體現場將進行人數總量管制，並於「全國文化會議」官方網站及YouTube頻道直播，也會透過會議軟體Slido線上發言機制，表達意見，歡迎民眾一起參與。「全國文化會議」官網為https://nccwp.moc.gov.tw/。（編輯：陳仁華）1110512