香港中樂團舉行指揮高峰論壇 啟發新生代視野

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香港中樂團、香港演藝學院及香港中文大學中國音樂研究中心合作，14日起一連兩天將在線上舉辦第2屆「國際中樂指揮高峰論壇」。香港中樂團藝術總監閻惠昌（前右）表示，盼論壇能帶給未來中樂指揮發展有所啟發。（香港中樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年5月13日

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）突破疫情限制，香港中樂團將在網上舉辦第2屆「國際中樂指揮高峰論壇」，啟發新生代指揮新秀視野，也對中樂指揮發展有更多理解。台灣有陳澄雄、許瀞心以及周聖文等指揮受邀與會。

香港中樂團今天發布新聞稿表示，香港中樂團曾於2011年舉辦首屆「國際中樂指揮高峰論壇」，拓展國際中樂指揮發展的溝通合作。相隔11年，香港中樂團、香港演藝學院及香港中文大學中國音樂研究中心合作，將舉辦第2屆「國際中樂指揮高峰論壇」。

香港中樂團表示，第2屆「國際中樂指揮高峰論壇」一連2天，包括「中樂指揮必備的條件」、「中樂指揮的綜合要素及跨界條件」、「作曲技法和潮流專題、樂器演奏法瞭解和配器的掌握」、「當今中樂指揮教育和訓練」以及「指揮大賽之後—青年指揮家分享」等5大主題，出席論壇的專家及學者超過30名。

其中台灣指揮前輩陳澄雄將分享「中樂指揮必備的條件」，台灣師大音樂系指揮教授許瀞心將主講「從台灣指揮教學談起」，台灣國樂團副指揮周聖文則將分享「台灣青年指揮搖籃：淺談NCO青年指揮養成計劃之發軔及影響」。

香港中樂團藝術總監閻惠昌表示，指揮是樂團呈現藝術能量的靈魂人物，雖然這2年演出因為疫情影響而暫停，但他深信這只是一個小休止符，是再出發前的積累，「希望高峰論壇能帶給未來中樂指揮發展有所啟發。」

台灣的傳統音樂統稱為「國樂」，在香港稱之為「中樂」，在新加坡及馬來西亞稱之為「華樂」，在中國稱為「民樂」。

第2屆「國際中樂指揮高峰論壇」將於5月14日及15日舉行，論壇議程可上網https://hkcoevents.com/2nd-isfcmc/agenda。（編輯：陳政偉）1110513