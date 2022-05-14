國父紀念館50週年 未來串聯台北文化體育廊道

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（中央社記者邱祖胤台北14日電）國父紀念館今天慶祝50週年館慶，台北市副市長蔡炳坤致詞時表示，隨著國父紀念館的整修、大巨蛋完工、松菸文創園區及台北機場鐵道博物館的完成，未來將由地下連通道串起一整條台北市的文化體育廊道。

國父紀念館50週年館慶典禮隆重，立法委員林奕華、前國立台灣藝術大學校長黃光男、台南市美術館董事長蘇憲法、國立中央大學通識教育中心教授劉阿榮、明華園總團團長陳勝福等人均出席。典禮一開始由中山女高國樂社同學演出「花好月圓」、「感恩的心」等樂曲，同時播放建館50週年形象影片，最後由與會來賓共同切開國父紀念館造型蛋糕，同祝國父紀念館50歲「生日快樂」。

國父紀念館館長王蘭生致詞時表示，國父紀念館的成長與全台社會大眾、藝術家與表演團隊之間有著緊密連結，感謝眾人共同讓國父紀念館風華永續。

王蘭生表示，館慶系列活動除了現正展出的典藏特展與館史展，年底將辦理國際孫學研討會，持續發揚國父思想；特別開發的「漫遊國父紀念館」App，讓民眾藉著手機和國父紀念館互動，聆聽建築述說自己故事；戲劇演出方面則有10月推出的《仁愛路六號》舞台劇，歡迎民眾前來共襄盛舉。

蔡炳坤致詞時表示，未來國父紀念館將連結大巨蛋、松菸、台北機廠與鐵道博物館，今年地下連通道工程完工後，將成為北市重要文化、體育、藝術的廊道，台北市久違23年的台灣燈會主燈，也將在國父紀念館展示。

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前國立台灣藝術大學校長黃光男表示，國父紀念館不只是外在建築硬體成為民眾共同的記憶，它的內在亦承襲了國父深厚的思想，包括博愛、服務、天下為公，50年來維繫著藝術家、民眾與館員之間的情感，他代表藝術家及市民向館方致謝。

黃光男表示，國父紀念館反映的是整個台灣文化底蘊及文化信仰，它是整個市民生活的希望，也是藝術文化的明燈。（編輯：屈享平）1110514