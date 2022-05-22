北美館X-site計畫 藍屋降落戶外廣場

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（中央社記者王寶兒台北22日電）北美館自2014年啟動X-site計畫，邀請建築團隊或跨領域藝術團隊以戶外廣場為基地，擴大美術館場域。今年X-site獲選計畫為「藍屋」，以灰藍色調木屋和純白色北美館相互映照。

台北市立美術館主辦的第9屆X-site計畫昨天在戶外廣場正式揭幕，橫跨在北美館戶外廣場階梯上的「藍屋」正是今年首獎作品。「藍屋」由3個主要元素構築而成，包含歐洲赤松構成的斜面屋架、由花旗松木材打造的非規律結構體，以及落葉松木交錯而成的曲面地板。

「藍屋」創作團隊透過北美館表示，「藍屋」沒有明確的目的，也不是一個多功能空間，「但它可能是一個盛裝事件的容器，一片大海或森林入口，一座私密的公共建築。更重要的它是關於當下的不同閱讀方式。」

「藍屋」創作團隊囊括來自不同領域人士，如建築、藝術、策劃、理論、插畫到社會實踐等。提案企劃從「藍」出發，混雜於可見光譜450至495奈米間的藍色，是自然界最為稀缺的顏色之一，同時在人類的文化想像中，也具有遼闊、靜謐到憂傷等多元意涵。

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北美館表示，2022 X-site計畫同時策劃公眾計畫「藍屋研究」，觀眾可透過聲音、視覺、氣味、肢體及意識等5種類型的感知體驗及1項場域限定的互動遊戲「藍字」與建築互動。包含和視障工作團隊共同策劃無視覺觀看藍屋、與聲音藝術家將結構轉化為空間聲音裝置、調製出藍屋概念的氣味、帶領群眾在藍屋裡過夜等。

2022 X-site計畫即日起至7月31日於北美館戶外廣場展出。（編輯：張雅淨）1110522