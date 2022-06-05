CCC創作集在台北書展 漫畫家接力分享台漫故事

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（中央社記者王寶兒台北5日電）今年台北國際書展主題國為法國，艾曼紐．勒帕吉、大衛．普魯東等法國知名漫畫家以視訊共襄盛舉。CCC創作集連載漫畫家穀子、張季雅、鸚鵡洲則現身展場，分享幕後創作故事。

原創數位漫畫平台CCC創作集今年共籌劃3場台漫座談活動於台北國際書展，包含由漫畫家張季雅創作的「異人茶跡」、漫畫家穀子創作的「無能戀愛諮商中心」，以及編劇薛西斯和漫畫家鸚鵡洲合作創作的「不可知論偵探」。

熱門台劇「茶金」帶領觀眾一窺台灣茶產業於1950年代的風光往日，「異人茶跡」則是將視野拉回台灣尚未以烏龍茶聞名海外的19世紀。張季雅於座談會中表示，因為父親是嘉義的茶農，從小就牽起自己和茶的因緣。

張季雅說，長大後希望能多認識茶葉的製程，加上成長過程中，對學校教育能學到關於台灣的知識並不多，自己抱持著困惑，激發想探討台灣如何成為茶葉大國的起點，才創作出「異人茶跡」的故事。

「無能戀愛諮商中心」透過被眾人視為戀愛諮商專家的Gay沈青及好友吳婕，詼諧呈現當代社會多元的愛情關係。

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穀子表示，「無能戀愛諮商中心」大量取材自她的大學生涯，她念的是動畫設計系，但對服裝設計系有美好的濾鏡，「很欣賞他們罵人、酸人的功力」，因而將角色設定為念服裝設計系的學生。

預計下半年連載於CCC創作集的「不可知論偵探」，則在座談活動中釋出第一回，讓現場觀眾搶先看。薛西斯預告，故事將隨同時具備道士、偵探身分的主角越來越深入案件之際，帶讀者探討世界上到底有沒有鬼的存在。（編輯：張雅淨）1110605