更多編輯台推薦新聞：
一週大事／中澳南太平洋外交角力、強尼戴普勝訴、AT-3失事...
生活

一週大事／中澳南太平洋外交角力、強尼戴普勝訴、AT-3失事...

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？
兩岸

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展
文化

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
染疫康復3個月內陪探病免篩 二次確診擬提前解隔
首頁 / 文化

CCC創作集在台北書展 漫畫家接力分享台漫故事

2022/6/5 17:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北5日電）今年台北國際書展主題國為法國，艾曼紐．勒帕吉、大衛．普魯東等法國知名漫畫家以視訊共襄盛舉。CCC創作集連載漫畫家穀子、張季雅、鸚鵡洲則現身展場，分享幕後創作故事。

原創數位漫畫平台CCC創作集今年共籌劃3場台漫座談活動於台北國際書展，包含由漫畫家張季雅創作的「異人茶跡」、漫畫家穀子創作的「無能戀愛諮商中心」，以及編劇薛西斯和漫畫家鸚鵡洲合作創作的「不可知論偵探」。

熱門台劇「茶金」帶領觀眾一窺台灣茶產業於1950年代的風光往日，「異人茶跡」則是將視野拉回台灣尚未以烏龍茶聞名海外的19世紀。張季雅於座談會中表示，因為父親是嘉義的茶農，從小就牽起自己和茶的因緣。

張季雅說，長大後希望能多認識茶葉的製程，加上成長過程中，對學校教育能學到關於台灣的知識並不多，自己抱持著困惑，激發想探討台灣如何成為茶葉大國的起點，才創作出「異人茶跡」的故事。

「無能戀愛諮商中心」透過被眾人視為戀愛諮商專家的Gay沈青及好友吳婕，詼諧呈現當代社會多元的愛情關係。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

穀子表示，「無能戀愛諮商中心」大量取材自她的大學生涯，她念的是動畫設計系，但對服裝設計系有美好的濾鏡，「很欣賞他們罵人、酸人的功力」，因而將角色設定為念服裝設計系的學生。

預計下半年連載於CCC創作集的「不可知論偵探」，則在座談活動中釋出第一回，讓現場觀眾搶先看。薛西斯預告，故事將隨同時具備道士、偵探身分的主角越來越深入案件之際，帶讀者探討世界上到底有沒有鬼的存在。（編輯：張雅淨）1110605

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族