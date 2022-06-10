朱銘「人間系列－紳士」雕塑 登基隆城市博覽會

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朱銘美術館以「人間系列－紳士」參與2022城市博覽會，雕塑們站在基隆國門廣場拉行李、撐傘，像極在雨都中準備踏向未知或返回家門的旅人。（朱銘美術館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年6月10日

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（中央社記者王寶兒台北10日電）2022城市博覽會今天開跑，朱銘美術館以「人間系列－紳士」參展，雕塑們站在基隆國門廣場拉行李、撐傘，像極在雨都中準備踏向未知或返回家門的旅人。

朱銘美術館館長賴素鈴透過新聞稿表示，藝術家朱銘的「人間系列－紳士」中，每名紳士不只身材不同，衣服的領帶、圍巾和領結等小飾品也有區別，還可看出每名紳士各自不同的表情。

「人間系列－紳士」特展於基隆港區國門廣場布展完成後，不少路過民眾紛紛停下腳步與雕塑們合影，尤其在雨天中，雕塑和民眾都撐著傘，趣味相呼應。

賴素鈴分享，朱銘的「人間系列」是觀察人間百態的系列創作，以簡單的線條和五官，生動描繪出人間的多樣性及動態美感，期望透過將作品設置於國門廣場，拉近大眾與基隆港口的距離。

除展出雕塑外，朱銘美術館也響應2022城市博覽會策劃朱銘「人間系列－紳士」活動工作坊，邀請民眾透過共同創造（co-create）及共同設計（co-design），以實際行動達成設計企劃對社會的影響力。

2022「人間系列－紳士」展即日起於基隆港區國門廣場戶外展出至19日。（編輯：管中維）1110610