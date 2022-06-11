戴伯芬書寫末代女礦工故事 獲「在場」非虛構獎學金

（中央社記者邱祖胤台北11日電）台灣礦業史上曾出現女礦工身影，見證特殊年代底層民眾的辛酸，社會學者戴伯芬以自己高齡95歲外婆為訪談對象，書寫「末代女礦工－張桂的生命故事」，獲得「在場．非虛構寫作獎學金」。

戴伯芬今天在網路寫作平台Matters、文藝復興基金會合辦的「在場．非虛構寫作獎學金」線上作品發布會上，以「深掘與淺埋：個人生命敘事作為非虛構的一種」為題，和作家顧玉玲進行對談。

戴伯芬在文中描繪台灣4代女人的心路歷程，從裹小腳的阿祖歷經2任丈夫都因意外身故，到外公因礦災過世導致外婆必須下坑工作養家活口，並收養戴伯芬的母親為養女，戴伯芬的父系親屬與台灣礦業同樣有緊密的聯結。

戴伯芬表示，在這次書寫過程中，她看到外婆作為一個女性的困境，包括從昭和時期以來的生命經驗，那不是個人造成的，而是整個大時代變遷所趨動，「個人的困境放在時代結構變遷下才能理解，社會學的想像幫我釐清外婆的生命為什麼會這麼辛苦」。

戴伯芬表示，她從自己家族幾代人的生命歷程看到底層人的生存環境，看到礦工家庭的小孩跟老礦工混在一起，學到吃喝嫖賭，「我在書寫他們的時候，不太願意用批判的角度去看個人的生命經驗，畢竟那是底層弱弱相欺的一環」。

戴伯芬在田調過程發現海山煤礦的消失，直覺認為它應該被好好保存，因為它有歷史的意義，然而當她找到廢棄礦的遺址時，又有不同的想法，「因為我看到大自然已經把它收回了」。此外，戴伯芬也看到外婆離開礦坑之後，比在礦場的生活要開心很多，所以反思「關於悲慘的記憶，到底應該被保留還是遺忘？實體的遺址應該被整修變成咖啡廳或觀光景點，還是讓它回歸自然？我自己寫到最後也沒有答案」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

寫作平台Matters與香港文藝復興基金會於2021年12月發起「在場．非虛構寫作獎學金」，為獨立寫作者提供獎金和編輯支持，每季獎金總額17500美元（約新台幣50萬元），向全球華文寫作者徵稿。

第一季5件得獎作品，一等獎由趙雲「在未知中同行：MIRROR歌迷的連結」獲得；二等獎由戴伯芬「末代女礦工－張桂的生命故事」獲得；三等獎3名，分別為周雨霏「馴服與被馴服的：在拉薩繁育藏獒」、ScarlyZ「她們的AI戀人—真實或虛妄的愛」，以及陳映妤「煙硝散盡之後：從貝魯特到大馬士革路上」。（編輯：張芷瑄）1110611