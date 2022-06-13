藝術家veeeky赴西班牙電音節 「北冥姣麗」展技

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）世界知名的西班牙Sonar電子音樂節將從6月16日起在巴塞隆納展開，今年音樂節首度與文化部合作，邀請台灣新媒體藝術家veeeky演出作品「北冥姣麗」，帶去奇幻的電音體驗。

veeeky在文化部今天發布的新聞稿中指出，有機會登上Sonar這座充滿歷史卻先鋒的表演舞台，希望在分享最新的視覺及音樂之外，也能對這個瞬息萬變的時代提出一點反思。

文化部表示，新媒體藝術家veeeky（吳維佳）長年耕耘科技藝術及電子音樂領域，以奇幻絢麗的風格享譽國際，這次作品「北冥姣麗」是一個後人類世代傳說，展現一個微個體的自我與「科技」交涉中的冒險過程，搭配3D視覺影音背景演出。

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駐西班牙代表處文化組長張祐瑄表示，期盼透過與Sonar電子音樂節的合作，協助搭建更多台灣新媒體藝術家的表演舞台，提供表演機會，並提高台灣在電子音樂創作上的國際知名度。

Sonar電子音樂節1994年創立，隨著新媒體科技的演進，現已成為世界最大電子音樂節之一，同時也是實驗音樂的練兵場及新創科技的實驗室。veeeky將於6月16日下午2時在巴塞隆納蒙其克博覽會園區展廳演出。（編輯：管中維）1110613