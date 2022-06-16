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李永得訪捷克 宣布增設文化組

2022/6/16 15:10（6/16 15:21 更新）
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文化部長李永得（右2）與妻子、民進黨立委邱議瑩（左），以及台灣駐捷克代表柯良叡（右）15日赴捷克眾議院拜會議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（左2），雙方合影留念。（文化部提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年6月16日
文化部長李永得（右2）與妻子、民進黨立委邱議瑩（左），以及台灣駐捷克代表柯良叡（右）15日赴捷克眾議院拜會議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（左2），雙方合影留念。（文化部提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年6月16日
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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）文化部長李永得昨天在駐捷克代表柯良叡安排下，與捷克眾議院議長艾達莫娃會面，李永得宣布將在駐捷克代表處增設文化組派駐專人，促進中東歐地區文化交流。

文化部今天發布新聞稿表示，經台捷兩國雙方政府同意，文化部將於2023年1月起，在駐捷克代表處增設文化組並派駐專人，期盼使台捷兩國及鄰近中東歐地區的文化交流更直接、緊密且即時。

艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）則說：「將予以全力支持，共同發展台捷未來文化交流。」

李永得14日晚間抵達捷克，與參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）及首席副議長魯基斯卡（Jiří Růžička）以餐會形式進行文化交流，會後韋德齊特別邀請李永得及訪團成員前往當地啤酒屋，體驗捷克在地的啤酒文化。

對於首次到訪捷克，李永得表示，捷克擁有與台灣相似的文化底蘊，以及自由民主的價值，自己格外有一見如故之感。李永得更以「我也愛上捷克，我也是捷克人」，呼應韋德齊2020年到訪台灣時曾說過的話，象徵台捷之間情誼如兄弟般的堅定。

李永得15日在與艾達莫娃會面時，眾議院會談桌上特別放置台捷兩國國旗，表達捷克政府對台灣於捷克代表處增設文化組全力支持之意。

艾達莫娃特別關心台灣的國際處境，也提到捷克眾議院日前剛通過支持台灣加入國際組織WHO（世界衛生組織）提案，期盼未來與台灣有更全面的交流。李永得回應，俄羅斯侵略烏克蘭後，讓世界各國對台灣處境提高關注。

李永得強調，台灣人民擁有捍衛民主自由的決心，一定會與世界所有自由民主國家站在一起，持續堅守國家主權及自由民主價值。

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李永得此行也安排與參議院科學教育文化委員會主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）、國家博物館館長路卡許（Michal Lukeš）會面，就兩國博物館典藏及合作交流進行討論。

德拉霍斯表示，2024年是捷克作曲家斯美塔納（Bedřich Smetana）誕生200週年，屆時將舉辦盛大的斯美塔納音樂節（Smetanova Litomyšl）活動，期待邀請台灣團隊共同參與。李永得回應，會將此作為捷克文化組的第一個重要任務。（編輯：管中維）1110616

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