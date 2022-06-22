北市交解除與殷巴爾續任合約 續以客席身分合作

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（中央社記者邱祖胤台北22日電）台北市立交響樂團（北市交）宣布將與現任首席指揮伊利亞胡．殷巴爾（Eliahu Inbal）解除續任合約，殷巴爾可望以客席指揮身分，持續與北市交合作。

北市交今天發布新聞稿表示，北市交雖於今年4月舉辦首席指揮續任記者會，任期將至2025年7月，然而因防疫相關規定，面臨節目安排與演出不確定性，殷巴爾向北市交提出解除續任合約，經北市交團長宋威德多次慰留未果，雙方雙方取得共識，約定未來在疫情趨緩前提下，再以客席指揮身分與北市交合作。

殷巴爾為國際知名指揮，1936年生於以色列耶路撒冷，1963在獲康泰利國際指揮大賽，開始活躍於國際樂壇，曾擔任法蘭克福廣播交響樂團首席指揮，錄製過馬勒與蕭士塔高維契交響曲全集。

殷巴爾2019年受邀擔任北市交首席指揮，3年來演出貝多芬、德弗乍克、馬勒等經典交響曲，深獲樂迷喜愛，期間並與樂團合作錄製貝多芬「田園交響曲」和「第7號交響曲」。

新聞稿指出，殷巴爾特別寫信給北市交全體成員，感謝演奏團員的熱情、忠誠與奉獻，也感謝行政團隊盡心盡力地協助，讓他得以和北市交共創許多精彩無比的音樂會。

北市交2022年下半年新樂季已因應調整規劃，邀請華裔指揮大師林望傑、歌劇指揮馬可．波米（Marco Boemi）、單簧管演奏家查爾斯．奈迪希（Charles Neidich）等來台呈獻經典作品。（編輯：屈享平）1110622