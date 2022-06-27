台北愛樂少年樂團全場演奏序曲 展現青春爆發力

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台北愛樂少年樂團30日將在台北國家音樂廳舉行「序勢待發」音樂會，全場演出氣魄十足的6首經典序曲，展現樂團青春的音樂爆發力。（台北愛樂文教基金會提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年6月27日

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）受疫情影響，台北愛樂少年樂團「序勢待發」原為2021年歡慶成軍15週年的團慶音樂會，延到今年6月30日舉行，音樂會演出氣魄十足的6首經典序曲，展現樂團青春的音樂爆發力。

台北愛樂文教基金會發布新聞稿表示，台北愛樂少年樂團自2006年成軍，團員集結各校習樂學子，每年推出各類型主題音樂會，培養少年樂手們樂團合奏能力。

指揮之一的游家輔表示，因為疫情，音樂會是否如期舉行一直懸而不定，「我們同時也替團員們準備特殊口罩及防疫面罩排練，就是希望大家都能在健康的狀況下上台演出」。

另一名樂團指揮劉柏宏也表示，在嚴峻環境下，大家秉持絕不放棄的信念，認真把握每次排練機會，當然也包括駕馭這次困難的曲目。

這次台北愛樂少年樂團有別於過往音樂會僅以序曲作為開場，這次將詮釋整場的序曲，曲目包括羅西尼喜歌劇「阿爾及爾的義大利女郎」序曲以及歌劇「威廉泰爾」序曲；孟德爾頌「芬加爾岩洞」序曲、布拉姆斯「大學慶典」序曲、約翰．史特勞斯二世經典「蝙蝠」序曲及華格納「唐懷瑟」序曲。

劉柏宏表示，「序曲」通常指歌劇、舞劇等幕起前的樂曲，帶有宣告演出正式開始的意味，內容敘述劇情的關鍵場面與重要情節，集精華於一身。

台北愛樂少年樂團「序勢待發」年度音樂會將於6月30日舉行，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1110627