尋找台北文學館可能性 百位文化人構思文學的家

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由台北市政府文化局、台北市文化基金會主辦、台灣文學發展基金會策畫執行的「共繪台北文學藍圖－百位文化人的城事提案」活動，邀請百位文化人為台北文學館提出建言及構想，27日在文訊雜誌社舉辦首場會議，提案人包括鍾永豐（左起）、廖咸浩、封德屏、郝明義、陳芳明、黃碧端、王榮文、廖玉蕙、單德興、張曼娟、許悔之等人合影。中央社記者邱祖胤攝 111年6月27日

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（中央社記者邱祖胤台北27日電）台北文學館籌備處將在7月掛牌，台北人將有屬於自己的文學館，文訊雜誌社長封德屏今天表示，文學館就是要讓文學有個家，讓更多民眾與文學記憶相遇，找到屬於心靈的歸屬。

由台北市政府文化局、台北市文化基金會主辦、台灣文學發展基金會策畫執行的「共繪台北文學藍圖－百位文化人的城事提案」活動，邀請百位文化人為台北文學館提出建言及構想，今天在文訊雜誌社舉辦第一場會議。

文化界包括王榮文、郝明義、張曼娟、陳芳明、黃碧端、單德興、廖玉蕙、廖咸浩、鍾永豐、許悔之等人，以及台北文化局副局長陳譽馨、趨勢教育基金會董事長陳怡蓁均出席。

封德屏表示，台北文學館的地點、定位、形貌、功能，目前都還未確定，因此希望各界多提供意見，「台北文學館不只是個機構，而是要讓更多人喜愛、親近文學，讓喜愛文學的人在這裡有歸屬感，透過這裡的活動及多元的展覽，穿越時空與文學記憶相遇」。

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華山文創董事長王榮文致詞時表示，他擔任台北書展基金會董事長時曾參觀柏林文學學會，當年主辦方邀請翻譯德國作家赫曼．赫塞的30多國翻譯家前來開研討會，王榮文說，想像台北文學館有一天也能邀請翻譯黃春明、白先勇等作家的各國翻譯家前來，這個地方應該具有怎樣的條件？「台北文學館可以是作家之家、譯作家之家、繪本作家之家、漫畫家之家」。

作家張曼娟致詞時表示，台北文學館成立之後，她希望至少有一檔特展的主題是「80年代」，因為「80年代」實在太精采了；作家陳芳明則表示，「台北文學館」既然遲到了，希望他有生之年能見到自己最後一本著作放在這裡；中華民國國際筆會前會長黃碧端，則以聯合國教科文組織（UNESCO）自2004年推出的「文學之城」（City of Literature）提出展望，期待未來台北也能入選這樣的城市。（編輯：陳仁華）1110627