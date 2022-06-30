中正紀念堂新願景概念競圖 7月1日開放報名

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（中央社記者邱祖胤台北30日電）由台灣現代建築學會、中華民國景觀學會和中華民國都市設計學會共同舉辦「首都之心．城中轉正」中正紀念堂園區願景概念競圖，向民間徵求各種構想，7月1日起開放報名。

根據台灣現代建築學會今天發布新聞稿，備受各界矚目的中正紀念堂園區轉型與改造，攸關台灣當代城市生活形塑和社會價值再造，為強化公民社會參與力道、在過程中凝聚多元共識，特別發起本次概念競圖活動。

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公開競圖對象分為「學生組」和「社會組」2組，初選交件截止日為11月10日，評審團預訂於12月1日公布初選入圍者社會組、學生組各15組，每組入圍者頒發新台幣15萬元獎金；入圍者需於2023年2月15日繳交決選作品，再由決選評審團選出各5組優勝者，每組再頒發30萬元獎金，所有的入圍者及優勝者作品都將納入成果展覽。

「首都之心，城中轉正：中正紀念堂園區新願景概念競圖」詳細資料與報名辦法，詳見活動官網http://transckspark.tw網站下載，或關注瀏覽台灣現代建築學會、都市設計學會、景觀學會臉書粉絲頁。（編輯：方沛清）1110630