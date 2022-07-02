台加藝文節加拿大國慶日登場 呈現多元文化之美

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（中央社記者程愛芬溫哥華1日專電）7月1日是加拿大國慶日，溫哥華不僅洋溢著加拿大風情，還嗅得到濃濃台灣味!「2022台灣加拿大藝術文化節」於國慶日長週末登場，3天活動有多個著名藝術家及音樂舞蹈表演團體演出，呈現台灣及加拿大等多元文化之美。

加拿大聯邦、省和市級官員等人參與在溫哥華美術館廣場前舉行的台灣加拿大藝術文化節（Taiwanese Canadian Cultural Festival）開幕式，由音樂家董籃帶領的世界之聲樂團（Sounds Global Ensemble）演奏台灣原住民曲目阿美族舞曲Dance of The Amis，緊接著加拿大原住民表演團體 Tsatsu Stalqayu （Coastal Wolf Pack）也登台演出傳統Salish（薩利希）部族的歌唱與舞蹈。

聯邦國會議員戴偉思（Don Davies）指出，加拿大和台灣都尊重多元文化，能在國慶日看到包括原住民在內的多族裔文化活力，深感驕傲開心。

國會議員關慧貞（Jenny Kwan）讚揚主辦方台加文化協會逾30年來持續推動雙邊藝術文化交流，感謝台灣社區對加拿大的貢獻幫助。

駐溫哥華台北經濟文化代表處處長劉立欣也感謝台裔加拿大人在當地的耕耘，讓加國政府和民間對台友善之舉源源不絕。「上個月加拿大邀請台灣參與『原住民族經濟貿易合作協議』生效儀式暨座談會，雙方並簽訂合作備忘錄，為台加之間情誼再添佳話。」

7月1日至3日連續3天的台加藝文節，共有來自台灣與加拿大的16個藝術團體登台獻藝。台加文化協會理事長蔡雅玲表示：「無論在疫情中或後疫情時代，藝術永遠是撫慰人心最好的方式之一。這次藝文節重回實體現場，特別邀請台灣知名表演家及編導藝術家張逸軍，與同為『太陽馬戲團 』（cirque du Soleil）傑出美籍舞蹈家潘迪婭（Tara C. Pandeya）合作演出；還有來自中台灣的台中傑出表演團體『戊己劇團』帶來台灣生命力豐沛的傳統民俗技藝，推展台灣廟埕包容的廣闊與逗趣。」

美術館廣場前的戶外藝文嘉年華攤位有台灣觀光旅展、露天台灣電影院、藝術家走廊、餐車美食、中醫及整脊義診、環保紙藝等結合傳統又創新的活動，吸引許多族裔的目光。

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外交部北美司司長徐佑典也來訪溫哥華出席藝文節。他對中央社記者表示：「我走訪過不少北美城市，在波士頓也辦過類似活動，但看到溫哥華有那麼多年輕人出來傳承台灣精神，覺得特別有意義。」

溫哥華居民席姆斯（Sara Silva）是巴西裔，她對中央社記者表示，看了大會介紹的各種音樂舞蹈演出項目，涵蓋傳統本土到年輕時尚樂團，又有豐富的多元性，令她大感驚訝。「我甚至發現有巴西的舞蹈團體來演出，真是太開心了。」（編輯：陳惠珍）1110702

台加藝文節於加拿大國慶日7月1日登場，活動持續至3日。戶外藝文嘉年華攤位有台灣觀光旅展、露天台灣電影院、藝術家走廊、餐車美食、中醫及整脊義診、環保紙藝等結合傳統又創新的活動。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年7月2日

外交部北美司司長徐佑典（左）和駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣（右）感謝台裔加拿大人的耕耘付出，促進加拿大對台灣的肯定。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年7月2日