來自黑水溝的攝影家 許進源躍法國亞爾攝影節

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（中央社記者王寶兒高雄3日電）今年法國亞爾國際攝影節於普羅旺斯登場，攝影家許進源受文化部駐法國台灣文化中心引介，將以「黑水溝來的使者」個展參與，明天開展。

法國亞爾國際攝影節（Les Rencontres d'Arles）於1970年創辦，是國際重要攝影節之一。活動內容除展覽外，也包含開幕式節目、研討會、慶祝活動等，展覽場地則遍布博物館、教堂、修道院等，每年吸引10多萬人次參觀。

駐法國台灣文化中心自2018年起與Manuel Rivera-Ortiz基金會合作，以平行展方式推介台灣攝影家參與法國亞爾國際攝影節。今年基金會以Dress Code為總主題，許進源將和各國逾20名藝術家共同展出。

許進源1956年生於澎湖後寮，曾任建設公司董事長，創作領域包含攝影、錄像和行為藝術。他自大學接觸攝影，後因創業經商繁忙，在2002年計畫退休後才重拾相機，曾分別以攝影作品「困．囚」和動態影像系列作品「海的寓言」獲2017年高雄獎首獎和2020年台北美術獎優選。

此次「黑水溝來的使者」個展，許進源將展出2020年創作的「自由使者」、「自由海」與「六月六日」等3組系列作品，包含15件攝影作品及2件錄像作品，揭示台灣人面對的沉重歷史倒影。

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駐法國台灣文化中心透過新聞稿表示，本次展覽特別邀請國立台灣藝術大學美術系助理教授吳宜樺擔任策展人，策展理念以許進源出生於澎湖為發想，因此以「黑水溝來的使者」為主題，藉由兒時故鄉的成長經驗，對照家人數度橫跨台海的生命歷程。

許進源個展「黑水溝來的使者」（Messagers du Détroit）自明天起至9月25日，將在法國亞爾Manuel Rivera-Ortiz基金會展館展出。（編輯：張雅淨）1110703