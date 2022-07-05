紀蔚然「私家偵探」 獲馬爾他之鷹獎

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（中央社記者邱祖胤台北5日電）台灣作家紀蔚然再獲國際獎項肯定，日本馬爾他之鷹協會公布，本屆馬爾他之鷹獎由紀蔚然以「私家偵探」獲得，紀蔚然是第一個獲得此獎項的台灣作家。

根據印刻文學今天發布新聞稿，日本馬爾他之鷹協會創立者、知名翻譯家木村二郎在社群網站Twitter公布了這項消息。這也是紀蔚然今年繼獲得「日本翻譯小說推理大獎」之後，再次獲得大獎。

馬爾他之鷹獎（Maltese Falcon Awards）以美國冷硬派小說先驅者達許．漢密特的名作「馬爾他之鷹」為名創立，源於美國，後由日本接續舉辦，協會成員皆為死忠推理小說迷、翻譯家或書評家，每年選出在日本出版的年度最佳冷硬派小說。

獲獎者均為當代推理小說大師級人物，如勞倫斯．卜洛克（Lawrence Block）便以「酒店關門之後」、「到墳場的車票」兩度獲選；麥可．康奈利（Michael Connelly）、羅伯‧派克（ Robert B. Parker）、蘇．葛拉芙頓（Sue Grafton）、唐．溫斯洛（Don Winslow）等知名小說家均曾獲得馬爾他之鷹獎肯定。

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紀蔚然「私家偵探」（印刻文學）自2011年出版以來，不僅獲得中國時報開卷「中文創作．十大好書」獎、「亞洲週刊中文十大好書」、和2012年「台北國際書展大獎」等中文獎項肯定，更將觸角伸向世界，接連翻譯成法文、日文、義大利文、土耳其文、韓文、簡體中文等海外版本。

「私家偵探」續集「DV8：私家偵探2」也在去年出版，主角吳誠從六張犁移居淡水河邊，繼續為全世界的讀者破解懸案。（編輯：張芷瑄）1110705