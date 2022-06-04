紀蔚然「私家偵探」 獲日本翻譯小說推理大賞

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（中央社記者王寶兒台北4日電）國家文藝獎得主紀蔚然11年前跨出劇作領域，以辭去教職、當起偵探的戲劇系教授為主角，寫下個人首部小說「私家偵探」，今年得到日本第13屆翻譯小說推理大賞，紀蔚然相當驚喜。

「私家偵探」於2011年出版後，接連翻譯為法文、日文、義大利文、土耳其文、韓文等海外版本，紀蔚然也在去年推出「DV8：私家偵探2」，繼續述說主角吳誠破解懸案的故事。印刻文學昨晚透過臉書粉絲專頁分享，「私家偵探」日文版獲得日本第13屆翻譯小說推理大賞。

「私家偵探」故事迷人、廣受迴響，不過紀蔚然今天接受中央社記者訪問表示，其實當年寫「私家偵探」是因為自己遇到瓶頸，「我一直寫舞台劇劇本嘛，但後來覺得已經寫到一個瓶頸，覺得應該暫時擱下吧，想想要不要另外寫些甚麼。」

紀蔚然說，當時他為了健康，培養起散步的習慣，一走就是1到2個小時，他常常經過台北的臥龍街，認為那是推理小說的好場景，「那一條滿多殯葬業，死亡氣息很濃厚，又有棟廢棄屋在那邊好久了，走過好幾次就想像，命案也許會在這邊發生。」

於是故事背景設定在台北六張犁的「私家偵探」就此醞釀誕生。紀蔚然說，自己平常也很喜歡看推理小說，不管是英國、美國、日本等地的推理小說都看，「當睡前讀物在看，看看就睡著了。」

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紀蔚然表示，其實當時寫「私家偵探」不太有把握，「因為是和劇作完全不同的藝術，不知道有沒有辦法駕馭，前前後後花了3年才完成。」

紀蔚然說，自己會寫推理小說，也是靠經年累月的閱讀、嘗試模仿而來，沒想到能得獎，非常開心。去年推出「DV8：私家偵探2」，他也認為主角吳誠的故事可以繼續發展，目前對於第3集劇情已有些梗概，但格局希望再思考、更放大一些，「預計半年後動筆」。（編輯：屈享平）1110604