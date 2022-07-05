台澳跨國合作 南科考古館原住民時裝藝術展登場

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）國立台灣史前文化博物館南科考古館全新特展「第一浪潮：當代澳洲與台灣原住民時裝藝術展」今天開幕， 盼以「當代時裝藝術」為主題串連台灣與澳洲，傳遞永續與創藝價值。

文化部常務次長李連權在開幕儀式致詞表示，今年台南暑假很精彩，在文化部長李永得支持下，有3個大展在台南登場，包括台南生活美學館的「林智信油畫、雕塑大展－土地．人民．記憶」、台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂展」，以及史前南科考古館的「第一浪潮：當代澳洲與台灣原住民時裝藝術展」。

李連權指出，服裝是行動的一幅畫，此次展出除印證原住民的時尚美學、生活美學，以及「敬天、愛人、惜物」、「天人合一」等精神外，更希望原住民族的文化被看到，在主流中實現原住民族轉型正義。

李連權說，今年的「台北時裝週」將有5名人間國寶與5名時尚設計師跨域合作，展現原住民的時尚美學，其中也包括泰雅族編織大師尤瑪．達陸Yuma Taru。

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澳洲辦事處代理代表劉溯源（Michael Googan）表示，澳洲辦事處在台已成立40週年，這週恰逢澳洲原住民暨托勒斯海峽島民紀念週（NAIDOC Week），更顯第一浪潮特展的開幕深具意義。澳洲與台灣都有多元原住民歷史與文化，期待透過這次展覽，讓雙方原住民文化連結更緊密。

南科考古館指出，此次展覽為難得的跨國際交流，主展場「澳洲展區Piinpi」與「台灣展區」展出上百件作品，展場2樓梯廳安排互動學習區，有大型織布機體驗彩虹毯編織、玩轉印花創作區等。7月至9月安排系列活動，包含兒童巧手織機工作坊、職人帶路看展，展期從即日起至9月30日，詳情可參考南科考古館臉書粉絲專頁。（編輯：黃世雅）1110705