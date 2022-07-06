打造夢幻立法院 建築景觀系師生提出新願景

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（中央社記者邱祖胤台北6日電）象徵民主殿堂的立法院能否擁有新的建築景觀及理想園區，進而成為令國人引以為傲的民主場域及地標。由中華民國都市設計學會舉辦「2022國會新園區設計工作坊成果展」，9日將在台北科技大學藝文中心舉行。

包括7所建築及景觀系所師生提出完整構想，所有作品也將在現場展覽，開放民眾參觀，同時舉行交流評圖及座談會。

中華民國都市設計學會今天發布的新聞稿指出，現今立法院的環境空間，因陋就簡，整體空間的質與量皆不符合國家議事的場域需求，也難體現其應具備的民主政治的精神象徵，學會希望提出改變與行動的可能性，並促進社會參與及討論。

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新聞稿指出，此次活動以論壇與工作坊的形式進行，透過文化、歷史、社會學等領域學者的視野，提供思考國會空間的本質；同時透過空間專業界的集思廣益，引發對話、凝聚共識、提出專業意見，創造跨越世代的對談與激盪。

「國會新園區設計工作坊成果展」將展出7所建築景觀系所提案，回應台灣民主政體以及未來國會建築，在兼顧神聖性、世俗性、國際性、在地性等面向，向大眾展現「新世代」國會新園區觀點，期待能喚起各界討論，並作為未來立法院遷建決策參考。（編輯：屈享平）1110706