台灣動畫創作者基地C-LAB啟用 打造聚落發揮產值

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台灣動畫創作者基地9日在空總台灣當代文化實驗場啟用，基地首批進駐8組團隊，包含曾製作動畫電影「貓影特工」的肯特動畫、由「BBS鄉民的正義」核心團隊成立的魔特創意、浮點、魔森內容、勾勾動畫、叡欣創意、乾坤一擊創意及創作者林青萱等。圖為基地內工作人員作業情形。中央社記者王騰毅攝 111年7月9日

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（中央社記者王寶兒台北9日電）台灣動畫創作者基地今天在台灣當代文化實驗場（C-LAB）啟用。文化部長李永得表示，總統蔡英文過去視察空總，特別交代動畫特效是未來產業重要一部分，相信2年至5年間基地能發揮產值。

台灣當代文化實驗場（C-LAB）自2018年由文化部啟動規劃，由文化部所屬財團法人台灣生活美學基金會負責執行，並於空軍總司令舊址營運。為落實文化產業新創孵化與支持創業的設立宗旨，C-LAB自2021年起推動產業培力中心，初步以動畫產業為對象，經過和業者密切溝通後，由文化部統籌規劃台灣動畫創作者基地，今天舉行啟用記者會。

李永得致詞表示，蔡總統一年多前視察空總，吩咐要文化部盡快為台灣動畫特效產業尋找可以進駐的場域，動畫的創新本質，符合C-LAB的精神，於是在總統交代、行政院要求下啟動計畫，在動畫特效協會全力配合中快速讓業者進駐基地。

台灣動畫創作者基地首批進駐8組團隊包含曾製作「貓影特工」動畫電影的肯特動畫、由「BBS鄉民的正義」核心團隊成立的魔特創意、浮點、魔森內容、勾勾動畫、叡欣創意、乾坤一擊創意及創作者林青萱。

台灣生活美學基金會執行長謝翠玉表示，前幾天8家進駐業者舉辦小聚會時，直呼「台灣動畫業者終於有個家，不用再單打獨鬥了！」讓她聽了非常振奮，相信今天基地啟用只是起步，未來將持續開創新局，引領產業風潮。

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李永得表示，期待未來有更多動畫原創IP業者進駐基地，形成聚落，並與世界接軌，相信經過2年至5年，這塊基地能在台灣動畫產業至世界發揮產值，而這也是蔡總統所提及的。他鼓勵年輕藝術家們前來實現夢想，並肯定基地啟用能為更多年輕朋友帶來更多就業機會。

此外，今天除啟用台灣動畫創作者基地外，C-LAB也宣布推出「精神跑道—空總夏藝站」，透過互動裝置藝術、表演團隊演出、卡牌遊戲等活動，邀請民眾走進空總，呈現各式藝文活動多元面貌。（編輯：陳政偉）1110709

台灣動畫創作者基地9日在台灣當代文化實驗場正式啟用，文化部長李永得（前左3）與政務次長李靜慧（前右3）等人出席，開心合影。中央社記者王騰毅攝 111年7月9日

台灣動畫創作者基地9日在空總台灣當代文化實驗場C-LAB正式開幕啟用，文化部長李永得（左）出席並參觀基地內空間，聽取導覽介紹。中央社記者王騰毅攝 111年7月9日

文化部長李永得9日在空總台灣當代文化實驗場，出席台灣動畫創作者基地開幕活動時致詞表示，期待未來有更多動畫原創IP業者進駐基地，形成聚落，並與世界接軌，相信經過2至5年，這塊基地能發揮產值。中央社記者王騰毅攝 111年7月9日