恐龍添新夥伴 台博館古生物館更新後重新開館

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（中央社記者王寶兒台北11日電）歷經閉館2個多月，國立台灣博物館古生物館更新展示品，明天將重新開館。除民眾熟悉的黃河巨龍、特暴龍、翼龍外，也新增三葉蟲3D動畫、可觸摸的復活菊石等。

台博館今天下午舉行「古生物大展－生命的史詩與演化共舞」展示更新開幕典禮。台博館館長洪世佑表示，古生物館自2010年開館以來，常設展從未更新過，感謝文化部支持預算更新，台博館的目標是與土地連結，此次從展覽可見左鎮動物群的化石等。

古生物館自2010年完成古蹟修復開館以來，包含黃河巨龍、特暴龍、翼龍、蛇頸龍及滄龍等展品，均堅守崗位至今。此次展示更新計畫，除新增展品，也同步為鯨豚骨骼標本及巨型古生物展件等進行清理修復作業。

本次展示更新於展場入口打造「時間長廊」引領觀眾穿越時空，走進古生物世界，配合展示主題新增三葉蟲3D動畫、可觸摸的復活菊石及「召喚史前巨獸」擴增實境（AR）互動裝置、第5次大滅絕模擬場景及改造動物光牆等，串連去年更新完成的貝殼步道，帶領觀眾探索生命演化的史詩。

台博館表示，本次特別展出珍藏多年、高達180公分的蜥腳類恐龍股骨（大腿骨），觀眾可近距離感受恐龍的巨大；以及中生代白堊紀的琥珀，罕見地保存了羽毛，可探究恐龍與鳥類的關係；抹香鯨及小虎鯨骨骼標本則裝設框架，呈現其身形線條及尾鰭，展露鯨豚外形和動感姿態。

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文化部長李永得致詞表示，台博館是台灣歷史最悠久的博物館，也是「台灣領導型的博物館」，歷年領軍台灣各博物館參與國際博物館協會（ICOM）大會，獲得豐碩成果。

李永得表示，此次古生物館展示更新，特別感謝許多學術界協助，讓博物館可以藉由有趣的展示，傳遞背後強大的知識力量，具體實踐今年ICOM主題「博物館的力量」，以博物館改變世界。（編輯：張雅淨）1110711