「你好，我是接體員」音樂劇 黑色幽默看生死

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）音樂劇「你好，我是接體員」台北最終場將在台北國父紀念館登場，全民大劇團團長謝念祖說，劇作改編自大師兄同名暢銷書籍，以黑色幽默手法出發，透過此特殊職業觀看生死日常。

全民大劇團今天發布新聞稿表示，音樂劇「你好，我是接體員」找來實力派歌手范逸臣、方宥心、林曉培、康茵茵主演，從「接體員」特殊行業的黑色幽默視角，觀看生死日常，帶觀眾一同體會「不留遺憾」的重要。

謝念祖表示，每一名進劇場的觀眾，都是做好看戲的準備，團隊也將全力演出。台北最終站適逢七月鬼門開前，鬼片殭屍展正火熱，導演笑說雖然這齣戲亡靈到處跑，但並不會真的扮鬼嚇大家，「我們的鬼都是很有人性的，請大家安心來觀賞。」

「你好，我是接體員」故事圍繞在「家」的主軸，有親子、愛人、夫妻等不同組合的離別，讓觀眾隨著生者與亡者的道別，一起釋放想念。

音樂劇「你好，我是接體員」從2020年首演至今，經歷第3輪加演，台北最終場將於7月22日到7月24日在國父紀念館登場。（編輯：張芷瑄）1110712