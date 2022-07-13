曉劇場「潮來之音」 受邀愛丁堡藝穗節演出

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曉劇場「潮來之音」從災難的預言，窺視人性的愛、孤獨與存在，並從每一段故事中探討孤獨、共融、同志婚姻、代理孕母等議題。（曉劇場提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年7月13日

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）曉劇場受邀參加愛丁堡藝穗節台灣季，將帶去藝術總監鍾伯淵編導作品「潮來之音」。鍾伯淵表示，希望觀眾可以靜下心來，透過潮水看見故事微小的感動，也讓全世界看見台灣。

文化部長李永得今天特別到萬座曉劇場站台支持，李永得表示疫情當下，表演藝術團隊相當辛苦，尤其這次出國演出困難重重「曉劇場不僅在自己的創作上努力，透過這次出國的機會，強化其他國家文化交流。」

「潮來之音」緣起於鍾伯淵於國藝會海外藝遊起心動念，經過文化部青年藝術獎助支持創作，2020年首演之後，國際邀演不斷，2022年則代表參與愛丁堡藝穗節台灣季。

鍾伯淵表示，「潮來之音」從災難的預言，窺視人性的愛、孤獨與存在。故事包括與盆栽生活的男人、小兒麻痺的男子、女高中生、一對女同性戀伴侶，從每一段故事中探討孤獨、共融、同志婚姻、代理孕母等議題。

「潮來之音」在國外巡演前夕，使用萬座曉劇場空間，以1比1規格模擬愛丁堡藝穗節演出場地夏宮（Summerhall），讓團隊做好萬全準備。鍾伯淵表示，他們在萬座曉劇場把作品準備好，「藉由出國，串連更多可能。」

曉劇場在出發愛丁堡前，特別將這次的限定演出先獻給台灣觀眾，7月15日到17日在萬座曉劇場演出。（編輯：屈享平）1110713