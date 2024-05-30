台劇團首次登布拉格藝穗節 曉劇場演出「潮來之音」

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（中央社記者劉郁葶布拉格30日專電）曉劇場導演鍾伯淵所編導作品「潮來之音」，本週於布拉格巡迴演出，成為第一個登上布拉格藝穗節（Prague Fringe 2024）的台灣表演藝術團隊。

「潮來之音」於2020年首演後獲得好評、國際邀演不斷，今年巡演首站受文化部和駐捷克代表處文化組支持，於5月29日至6月1日在布拉格藝穗節演出，成為台灣第一個踏上布拉格藝穗節的表演藝術團隊。

29日演前酒會，吸引在地專業人士、劇場工作者與場館總監前來參與。布拉格藝穗節藝術總監史蒂夫戈夫（Steve Gove）致詞時表示：「去年秋天，當布拉格藝穗節的窗口收到來自台灣的申請時，我立刻答應了。毫無疑問，我希望你們來到這裡。」

曉劇場藝術總監暨本劇導演鍾伯淵說：「『潮來之音』巡演逾10個國家，去年有幸參與台灣技術劇場協會（TATT）主辦的PQ23台灣館，身為台灣館策展人，將『潮來之音』片段帶來布拉格。一年後，我們終於帶著完整版回來布拉格，展現台灣文化與表演藝術能量。」

「潮來之音」的靈感啟發，源自2018年於鍾伯淵受國藝會海外藝遊支持，前往日本三大靈場之一的青森恐山。鍾伯淵發現，恐山上的「潮來巫女」，類似台灣傳統信仰中靈媒，並以此化為全新表演形式。他期盼帶領觀眾思考：「當人類遭遇重大災難時，信仰作為什麼的媒介，在生死兩端成為一種修復或是自我對話的過程。」

「潮來之音」從海嘯災難的預言出發，以一位與盆栽生活的男人、一位養貓的女子、一對女同性戀伴侶切入，探討同志婚姻、代理孕母、寵物臨終等議題，感受人性的情、愛、孤獨與存在。

「潮來之音」刻劃人的細緻情感，呼應脆弱的生活面貌，並預示災難之後的思念，人類該如何珍惜當下，以及如何讓愛延續。鍾伯淵表示：「這個作品具備全世界的普適性，從災難出發，保留語言的文化內涵呈現台灣當代的議題，並與世界呼應。」

本次曉劇場演出場地位在靈感劇場（Divadlo Inspirace），現場宛如地窖，具備空間迴響，傳遞「潮來之音」細語。為讓觀眾理解表演內容，曉劇場也在演出時提供捷語字幕，將作品意涵傳遞給在地觀眾。

「潮來之音」劇作誕生於全球疫情之下，經歷韓國東亞人民戲劇節（East Asia People theater Festival）、首爾國際環境藝術節（Seoul International Environmental Theater Festival）、愛丁堡藝穗節台灣季（Edinburgh Festival Fringe-Taiwan Season）、台東藝穗節、立陶宛克萊佩達The ATRIUM國際劇場藝術節，以及德國柏林ufaFabrik Berlin演出，國內外演出超過40場次。

曉劇場在布拉格演出「潮來之音」後，也將於8月前往東京本多劇場、9月前往伊斯坦堡演出，持續將作品帶向世界各地。（編輯：張芷瑄）1130530

台灣表演藝術團隊曉劇場於布拉格巡迴演出，29日演前酒會吸引在地專業人士、劇場工作者與場館總監前來參與。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年5月30日

曉劇場作品「潮來之音」刻畫人的細緻情感，並預示災難之後的思念，人類該如何珍惜當下，以及如何讓愛延續。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年5月30日

台灣表演藝術團隊曉劇場作品「潮來之音」從海嘯災難的預言出發，探討同志婚姻、代理孕母、寵物臨終等議題，感受人性的情、愛、孤獨與存在。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年5月30日