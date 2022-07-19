「武營晚點名」島嶼記憶光舟劇場 獲法設計銀獎

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（中央社記者趙靜瑜台北19日電）衛武營國家藝術文化中心攜手高雄市政府所推出的「『武營晚點名』島嶼記憶．光舟劇場」，榮獲法國NOVUM DESIGN AWARD（簡稱NDA）數位藝術和平面設計類銀獎殊榮。

衛武營今天發佈新聞稿表示，2019年成立的NDA設計獎提供全球優秀設計者一個嶄新競技舞台，評選項目分為10個不同類別的設計領域，藉此提升獲獎者於國際上的能見度，衛武營拿到數位藝術和平面設計類（Digital Art and Graphic Design Category）銀獎。

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今年（2022）年初「台灣燈會」睽違20年重返高雄，以衛武營、愛河灣雙主場雙主燈照亮全台；以衛武營建築為主體的「『武營晚點名』島嶼記憶．光舟劇場」，由視覺總監王奕盛、舞台設計張哲龍、燈光設計沈柏宏與音樂設計柯智豪等聯手合作。

設計上長達381公尺的巨幅光影中，將島嶼上豐厚的文化與記憶，融合出一段精彩的影像故事；今年2月演出357場，吸引超過68萬人前來觀賞，引領觀眾一同穿梭美麗島嶼的深遠記憶。（編輯：陳仁華）1110719