漫博22 WIT STUDIO展出「間諜家家酒」作品設定集

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（中央社記者王寶兒台北23日電）曾製作「進擊的巨人1-3季」、「SPYxFAMILY 間諜家家酒」、「國王排名」等動畫的日本公司WIT STUDIO，2022漫畫博覽會將登台呈現10週年特展，展出多部作品設定集、動畫原畫等。

株式會社WIT STUDIO位於日本東京，曾製作「進擊的巨人1-3季」、「SPYxFAMILY 間諜家家酒」、「國王排名」、「甲鐵城的卡巴內里」、「魔法使的新娘」、「泡泡」等知名動畫。

WIT STUDIO為迎接成立10週年，舉辦國際巡迴展WIT STUDIO 10th Aim Higher，台灣站選在漫博的ICHIBAN JAPAN 日本館登場，將展出「國王排名」、「SPYxFAMILY 間諜家家酒」、「泡泡」等多部作品的設定集、動畫原畫等資料。讓民眾瞭解動畫製作的過程外，也有原作世界的空間布置。

其中，「SPYxFAMILY 間諜家家酒」為今年熱門日本動漫作品，台灣漫畫代理出版商、動畫代理出版商也在漫博推出系列活動，例如木棉花將舉辦「SPYxFAMILY 間諜家家酒」中文配音員簽名會，東立則將於現場發送包含人氣角色安妮亞經典表情的夏日祭典面具手扇等。

2022漫畫博覽會將於7月28日於台北世貿中心一館舉行至8月1日。（編輯：屈享平）1110723