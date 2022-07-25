一青妙5度任親善大使 台日攜手推疫後觀光

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台日作家一青妙今天第五度獲聘擔任台南市親善大使，她參與的舞台劇「時光の手箱」也將於8月初在台南演出最後3場。台南市長黃偉哲今天歡迎她回家，並帶來這齣優質劇作。

台日混血女作家一青妙自2015年獲邀擔任台南市首位親善大使後已四度續聘，對於推廣台南觀光不遺餘力，常於個人網路專欄、推特帳號分享台南的美好，適逢她參與的舞台劇將於8月5日至7日連續3天台南文化中心演藝廳公演。

台南市政府今天在台南福爾摩沙遊艇酒店舉辦「台南親善大使一青妙聘任暨舞台劇『時光の手箱』台南公演宣傳記者會」。台南市長黃偉哲親頒親善大使續任聘書給一青妙，並致贈印有台南觀光吉祥物魚頭君摺扇。

黃偉哲說，回顧過去南市府與一青妙的合作，可見到其在著作、個人社群網站上持續為台南發聲，透過親善大使角色，促進台南與日本間觀光、人文藝術等各層面交流，歡迎一青妙回「家」，很高興一青妙不只自己回台南，還把優質舞台劇公演帶到台南，帶給台南藝文新亮點。

導演李崗推出的舞台劇「時光の手箱」，台南為巡演最終站。一青妙說，非常興奮再次擔任親善大使這項任務；李崗則表示，台南是他的老家，當然希望來到這裡演出。兩人希望台南的朋友都可以來欣賞這齣令人難忘的舞台劇。

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南市府觀光旅遊局長郭貞慧指出，台南市五度聘任一青妙擔任台南市親善大使，過去合作期間，一青妙出版台南專書，像是「我的台南：一青妙的府城紀行」、「什麼時侯去台南？」更於2016年邀集日本團隊來台南拍攝自傳電影「媽媽，晚餐吃什麼？」，也擔任紅椅頭觀光俱樂部「消除疲勞之旅」講座主講人，對推廣台南觀光貢獻良多。

隨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，各國國境或即將開放，郭慧貞感謝一青妙續任親善大使，期待在雙方合作下，順利對日推廣疫後台南國際觀光。（編輯：孫承武）1110725