台灣國樂團嗩吶大賽 溫育良、廖亨碩分獲冠亞軍

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（中央社台北30日電）由台灣國樂團主辦的NCO器樂大賽「2022嗩向無敵新秀選拔」結果出爐，由溫育良獲得冠軍，亞軍為廖亨碩，分別獲得新台幣6萬元與3萬元演出費，未來將與台灣國樂團合作演出。

另外，「最佳魅力舞台獎」由廖亨碩獲得，現場觀眾投票決定的「最佳人氣獎」則由溫育良獲得。

溫育良現為新竹青年國樂團首席，新竹市立青少年國樂團指揮，曾任國立台灣藝術大學國樂系國樂團首席，嗩吶與指揮隨劉江濱學習至今。廖亨碩目前就讀台南藝術大學中國音樂學系七年一貫制六年級，主修嗩吶，師事孫沛元。曾為新竹青少年國樂團嗩吶聲部首席，現為新竹青年國樂團團員。

評審團主席蘇文慶在台灣國樂團發布的新聞稿中表示，這次進入決選的參賽者基本功都相當扎實，對於哨子控制、氣息運用層次豐富，值得期待。

國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示，台灣國樂團多年來致力推廣國樂文化，也提拔國內優秀器樂演奏人才，透過角逐新秀寶座為樂壇注入源源不絕青年活水。

陳悅宜全場聆聽，擔任頒獎，她表示感謝選手們帶大家重新認識嗩吶時而高亢、時而對話低吟的音色，展現貼近人性悲喜的一面，也感動在場所有聽眾。

目前台灣國樂團NCO器樂大賽陸續舉辦過笙、琵琶、古箏、胡琴、柳琴、笛、揚琴等器樂大賽，今年邁入第10屆，由嗩吶登場，「第一名及第二名得主將與台灣國樂團合作演出，讓世代傳承的願景，可在賽事中實踐。」

台灣國樂團表示，NCO器樂大賽明年競賽主題為中阮，希望各界好手同台競技、突破自我。（編輯：張芷瑄）1110730