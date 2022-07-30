台日辦特展紀念松本清張 再現台灣推理文學魅力

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「遺留下的指紋-松本清張與台灣推理小說特展」在台日3地開展。日本推理小說家京極夏彥（右）30日受駐日台灣文化中心主任王淑芳（左）邀請，談台灣文學魅力。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月30日

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（中央社記者楊明珠東京30日專電）「遺留下的指紋－松本清張與台灣推理小說特展」正在台日同時開展。日本知名推理小說家京極夏彥今天在駐日台灣文化中心演講時表示，這項台日文學交流實屬空前。

為紀念推理小說家松本清張辭世30週年，除了日本藝文界舉辦活動外，文化部駐日台灣文化中心、國立台灣文學館與日本松本清張紀念館合辦「遺留下的指紋－松本清張與台灣推理小說特展」，昨天起在日本東京、松本清張故鄉北九州及台南等3地同時開展。

京極夏彥接受駐日台灣文化中心之邀，今天在東京暢談台灣推理文學魅力，吸引許多書迷前來聆聽。曾任松本清張編輯的日本文藝春秋出版社文藝部部長田中光子及角川（KADOKAWA）出版社「怪與幽」雜誌總編似田貝大介也出席，向日本民眾介紹展覽亮點。

京極表示，最近台灣推理文學在日本出版的作品愈來愈多，也都很有趣。他提到台灣的妖怪研究家何敬堯的作品，很佩服台灣有一些很有才能和志氣的人在研究妖怪文化，內容包括動漫、小說、遊戲、民族學調查等，日本要花百年歲月才達成的成果，台灣的作家僅花3年的時間就能達成。

京極在演講後被媒體問到能否給台灣的推理小說家或妖怪作家建言時，他表示，若能跨越國境藩籬，將更多作品翻譯成外文，促進交流是件好事。

對於本次展覽在台日3地同時開展，京極表示，台日書迷可同時看到同樣的展覽內容非常難得，尤其這次台日推理文學交流歷史的展覽，堪稱前所未有。他還建議日本民眾有機會可去台南的台灣文學館參觀。

駐日台灣文化中心表示，松本清張在日本可說是家喻戶曉；在台灣，日本推理小說一直很受歡迎，台灣在上個世紀80年代曾掀起閱讀松本清張推理小說的風潮，台灣推理小說的創作至今仍受松本清張的影響。

台灣文學館館長蘇碩斌為這次的展覽特別錄製致詞影片表示，展名「遺留下的指紋」是閱讀推理小說的最核心部分，也就是懸疑、推理、破案。松本清張的社會派推理小說帶給台灣推理文學的影響不只是推理的手法，更重要的是社會的關懷，這些都成了台灣的資產。

本展覽分6大項展出，包括「目擊證人的自白」、「案發現場的蛛絲馬跡」、「斷崖彼端的推理」、「窮盡一生的追求」、「誰遺留下的指紋？」、「謎霧背後的真相」。

展覽昨天在位於北九州的松本清張紀念館同步開幕時，館長古賀厚志、北九州市市長北橋健治及駐福岡辦事處處長陳銘俊等人出席開幕剪綵典禮。

「遺留下的指紋－松本清張與台灣推理小說特展」展期在駐日台灣文化中心至8月19日、松本清張記念館至10月13日、台灣文學館至10月30日為止。（編輯：周永捷）1110730

駐日台灣文化中心舉辦「遺留下的指紋-松本清張與台灣推理小說特展」，也與日本的東京堂書店辦本特展的精華展覽、台灣文學展、台灣文學館建築照片展。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月30日

日本推理小說家京極夏彥（右2）30日受邀暢談台灣推理文學魅力。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月30日

「遺留下的指紋-松本清張與台灣推理小說特展」正在駐日台灣文化中心等地展出。日本推理小說家京極夏彥30日受邀暢談台灣推理文學魅力。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月30日