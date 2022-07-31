南市府辦成年禮 300學子沉浸體驗在地歷史文化

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台南市政府與寺廟單位合辦「做十六歲」成年禮活動，其中溪南場31日在安平開台天后宮進行開訓，由參加的學子們向父母跪拜奉茶謝親恩揭開序幕。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月31日

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（中央社記者楊思瑞台南31日電）台南市政府與寺廟單位合作，預定於溪南（曾文溪以南）、溪北地區各辦1場「做十六歲」成年禮活動，溪南場今天登場，吸引約300名學生參加，體驗古禮科儀及在地歷史文化。

溪南場活動上午在安平開台天后宮進行開訓，由參加的學子們向父母跪拜奉茶謝親恩揭開序幕，主持開訓儀式的台南市長黃偉哲等人在旁觀禮，由於黃偉哲的父親不久前過世，他致詞時特別以自己將迎來第一個沒有爸爸在的父親節心情，提醒學子們及時行孝，並學習獨立、面對挑戰。

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黃偉哲表示，「做十六歲」是台南獨特傳統習俗，也代表孩子成長的重要階段，這次活動結合地方大廟，透過參拜祈福、古禮科儀、侍親敬茶、景點參訪等兼具傳統與創意方式，讓青少年培養家庭倫理，瞭解生長環境，接觸在地文化，完成台南特有成年禮。

台南市政府民政局長姜淋煌表示，溪南場成年禮以安平歷史沉浸式體驗為主軸，除遵循古禮科儀，並加入台南古都記憶的百年文物歷史體驗，讓參與的青少年搭船遊安平港，透過「百年好河」、「百年王船」、「百年孤棚祭」及「台南400年」4個元素，了解台南及安平的歷史文化。（編輯：陳仁華）1110731