竹市將軍村歷史建築大規模修復 預計年底完工

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（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）新竹市歷史建築「將軍村」被規劃為開放圖書資訊園區，共計修復15棟歷史建築，新竹市府指出，目前進行二期工程，進度已達8成，預計今年底完工。

新竹市政府發發布新聞稿表示，有「將軍村」之稱的金城新村，於1958年由國民政府興建，原有89戶將軍們和家人居住，隨時空改變，將軍村面臨拆遷命運，市府近年推動保留僅剩15棟建築物，並登錄為歷史建築，致力進行修復工程。

新竹市代理市長陳章賢今天視察將軍村修復過程與周圍環境時說，新竹市是座具深厚文化底蘊的城市，為保留眷村文化，先後成立眷村博物館、黑蝙蝠中隊文物陳列館。

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陳章賢表示，市府近年積極向文化部爭取「眷村文化新星保存計畫」、「再造歷史現場計畫」等補助，共投入逾新台幣2億元進行將軍村修復再活化工程，共計15棟眷舍，是竹市有史以來最大規模歷史建築修復工程，預計今年底全數完工。

文化局長張馨之表示，將軍村除修復硬體工程外，也持續深化文史研究，持續委託專家學者蒐集將軍村相關文獻、照片，並進行原住戶訪談，以記錄珍貴的口述歷史，未來將擇適宜空間辦理常設展，展示相關調研成果，讓民眾能更了解將軍村豐富的文化歷史面貌。（編輯：陳仁華）1110802