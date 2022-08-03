甘耀明「成為真正的人」 獲紅樓夢獎

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（中央社記者邱祖胤台北3日電）台灣作家甘耀明以書寫布農族少年投入救難的長篇小說「成為真正的人」，獲得第9屆「紅樓夢獎」首獎，醫師作家陳耀昌則以「島之曦」獲專家推薦獎。

據香港浸會大學發布新聞稿，第9屆「紅樓夢獎：世界華文長篇小說獎」得獎名單，由台灣作家甘耀明以小說「成為真正的人」獲得首獎。決審委員讚揚該小說以台灣三叉山空難和山難作為素材，但沒有喧賓奪主，把史料靈活運用在虛構的人物情節中，呈現高超敘事技巧。

根據新聞稿，決審委員會主席鍾玲表示︰「『成為真正的人』呈現離奇的故事、多元國族的交匯、大自然的神秘和深邃、高超的小說技藝、通篇的浪漫氛圍和精美而富詩意的文字。」

鍾玲表示，小說通篇瀰漫浪漫的氛圍，無論是對棒球的熱衷，對山林的沉醉，或2個布農青年的靈魂相愛。小說的文字如詩如畫，例如寫雲豹的眼睛：「踱過繡上一層霧淞的冷杉林，流連在無邊無際草坡中央的一叢朱紅杜鵑，而此時雲海淹上來，一切濃縮在豹瞳。」

鍾玲表示，小說有驚心動魄的場景、生死纏綿的深情、感人肺腑的情節、颱風山難時刻的互助和自我犧牲，描寫了1945年終戰時刻混亂中的秩序，人們不屈的意志和成熟蛻變。

本屆紅樓夢獎其他獲獎名單，「決審團獎」由董啟章的「後人間喜劇」、陳冠中的「北京零公里」和閻連科的「中國故事」獲得；「專家推薦獎」由閻連科「心經」和陳耀昌「島之曦」獲得。

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「紅樓夢獎」是香港浸會大學文學院於2005年創立的文學獎，表揚全世界的優秀華文長篇小說。獎金30萬港幣。過去得獎者有莫言、賈平凹、閻連科、駱以軍等作家。

本屆決審委員包括文學評論家、上海復旦大學文科資深教授陳思和、詩人及作家陳義芝、中國現當代文學研究專家黃子平，還有第8屆「紅樓夢獎」首獎得主、作家張貴興，以及小說家及詩人、浸大榮譽退休教授鍾玲、漢學家、杜克大學東亞研究系教授羅鵬。（編輯：張芷瑄）1110803