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鄭成功祖廟秋祭祝壽 贈南市府延平郡王開台真經

2022/8/11 13:00（8/11 13:51 更新）
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台南2024年將迎來建城400年，鄭成功祖廟11日舉行延平王鄭成功398週年聖誕秋祭祝壽大典，現場莊嚴隆重，並由台南市長黃偉哲（前右2）擔任主祭官。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年8月11日
台南2024年將迎來建城400年，鄭成功祖廟11日舉行延平王鄭成功398週年聖誕秋祭祝壽大典，現場莊嚴隆重，並由台南市長黃偉哲（前右2）擔任主祭官。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年8月11日
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（中央社記者張榮祥台南11日電）台南2024年將迎來建城400年，鄭成功祖廟今天舉行延平王鄭成功398週年聖誕秋祭祝壽大典，現場莊嚴隆重，祖廟同時捐贈100本延平郡王鄭成功開台真經給台南市政府。

鄭成功祖廟今天舉行延平王鄭成功398週年聖誕秋祭祝壽大典，由台南市長黃偉哲擔任主祭官，且代表接受祖廟捐贈的100本延平郡王鄭成功開台真經，這100本真經將轉交給台南市各圖書館典藏，讓市民認識鄭成功的歷史故事。

台南市政府發布新聞稿指出，鄭成功祖廟是鄭經興建祭祀鄭成功的廟宇，也是鄭氏開台的第一座家廟，每年農曆7月14日舉辦鄭成功聖誕慶祝活動，延續前人崇祀鄭成功忠孝節義的典型及奮鬥不懈精神，並突顯鄭成功是台南重要歷史資產。

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文化局表示，鄭成功開發台南，發展經濟，對近代台灣產生深遠影響，台南眾多文化資產和鄭成功有密切關係，民間也形成延平王信仰系統。長久以來，鄭氏家廟等民間團體和日本、馬來西亞、中國有非常密切的文化觀光交流，每年的延平王鄭成功祭典活動，也加深鄭氏子孫、宗親及信徒的情感及合作。

今天的祭典，由黃偉哲主祭，向鄭成功上香、獻花、獻果、獻饌、獻酒，表達對鄭成功開疆闢土的敬意；內政部次長陳宗彥、文化局長葉澤山、民政局長姜淋煌、鄭成功祖廟管理委員會名譽主委鄭深池、鄭有懋、主委鄭景仁等人也到場參與。（編輯：謝雅竹）1110811

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