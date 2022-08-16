向巨人致敬 小提琴家胡乃元重啟TC音樂節

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）睽違近3年，2022 TC音樂節重回舞台，以「向巨人致敬」為主題，9月2日起展開北中南三地共9場音樂會演出。音樂總監胡乃元表示，今年以莫札特與貝多芬為重點作曲家，展現室內樂精緻樂音。

2022 TC音樂節今天舉行記者會，胡乃元表示在「向巨人致敬」音樂會中，規劃以莫札特「慢板與賦格」揭開音樂會序幕，以貝多芬第五號交響曲「命運」為終曲。

胡乃元表示，在作曲家誕生的年代，歐洲陸續發生如啟蒙思潮、法國大革命等大事，莫札特與貝多芬都深受影響，不想只為貴族服務，更想追求藝術創作的自由，也感受到面對黑暗時刻的搏鬥。

胡乃元說，這2首作品同樣都是c小調，在18世紀這是一個代表風暴的調性，不同的是，莫札特的「慢板與賦格」自始至終都是搏鬥；而貝多芬「命運」用了前3個樂章表現生命的跌宕與搏鬥，在第三樂章尾聲，音樂如匍匐前進，至第四樂章開頭的銅管聲中，展現戰勝黑暗的光明大旗。

除了「向巨人致敬」音樂會之外，音樂節也規劃「德奧狂野」音樂會，呈現承繼德奧傳統的作曲家狂野的一面；「沙龍裡的光影」音樂會則將一窺西方19世紀的音樂沙龍文化。TC也規劃數場推廣活動，與愛樂朋友、學子近距離對話。

文化部長李永得今天也特別到場致詞，他表示當年他還在自立晚報工作時，對胡乃元印象深刻，「當年在戒嚴時期，李鎮源院士所主張廢除刑法一百條的場合活動，第一個國際級音樂家跳出來為所有的觀眾演奏的就是胡乃元。」

李永得說，當時台灣是戒嚴時期，胡乃元站出來，「坦白講我非常敬佩。」他並說，現在胡乃元回台灣推廣音樂教育，非常感謝。李永得也特別感謝企業家施振榮，「這裡面有很多樂友會的會員，是由施振榮董事長號召，未來表演藝術一定會越來越好，一起來努力。」

這次音樂家群也都是一時之選，其中胡乃元將與中提琴家保羅．紐鮑爾（Paul Neubauer）共同演出莫札特為小提琴、中提琴與管弦樂團而作的「交響協奏曲」。紐鮑爾獲選為紐約愛樂中提琴首席時，是該樂團有史以來最年輕的弦樂聲部首席，表現出色。

「沙龍裡的光影」音樂會則邀請久違的台灣大提琴家章雨亭（Bion Tseng）以及台灣傑出青年小提琴家魏靖儀、中提琴家黃鴻偉共同演出。

原定來台演出的法國鋼琴家帕斯卡．德渥雍（Pascal Devoyon）臨行前因健康顧慮不克前來，將由鋼琴家王佩瑤與林易分別擔任室內樂系列2場音樂會的鋼琴演奏。（編輯：張芷瑄）1110816