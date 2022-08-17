琵琶戰鼓響徹翟山 金門坑道音樂節19日起售票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

金門坑道音樂節將於10月在翟山坑道登場，大提琴家張正傑（右）與琵琶演奏家陳昱蓉（左）17日在坑道入口處合奏Ave Maria和「十面埋伏」。中央社記者黃慧敏攝 111年8月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）大提琴家張正傑今天帶著琵琶演奏家陳昱蓉，在翟山坑道入口處戰車前和坑道裡，合奏Ave Maria和「十面埋伏」，宣告2022坑道音樂節10月15日登場；8月19日下午2時開放售票。

張正傑並預告小提琴家「教父」蘇顯達和京劇名師朱陸豪，以及次女高音翁若珮、新生代小提琴好手許淑婷和國家交響樂團中提琴首席黃瑞儀都將共同參與演出。

張正傑表示，翟山坑道因構造特殊，形成天然的音箱，坑道音樂會也因而成為樂迷一生必要聆賞的一場音樂會；尤其是近年全球為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情籠罩，加上今年以來烏克蘭和俄羅斯的戰爭，令人憂心，世人更需借助音樂來撫慰心靈。

金門國家公園管理處表示，第1天節目是由朱陸豪演唱京劇「霸王別姬」中的「垓下歌」，以傳統戲曲的唱腔悲憤地唱出西楚霸王項羽縱使「力拔山兮氣蓋世」，仍失敗的無奈與悲痛；在特別編曲的弦樂四重奏伴奏下，一反京劇鑼鼓場的伴奏方式，以弦樂刻畫項羽內心世界。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第2天的節目由琵琶演奏家陳昱蓉演出琵琶名曲「十面埋伏」，以琵琶彈奏出強而有力的戰鼓、軍號和馬蹄聲，彷彿聽到矛盾碰撞、刀戈相擊聲音，全曲高潮迭起，藉由中西合璧的樂聲，創造全新風味的演出。

金門國家公園管理處長鄭瑞昌受訪表示，今年音樂節共將舉辦6場次，19日下午2時在OPENTIX兩廳院文化生活售票系統開放報名，每人報名費新台幣200元。（編輯：陳仁華）1110817

琵琶演奏家陳昱蓉17日在翟山坑道入口處戰車前演奏「十面埋伏」，為金門坑道音樂節暖身。中央社記者黃慧敏攝 111年8月17日