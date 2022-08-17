耿一偉交棒李惠美 鐵玫瑰藝術節持續發揮藝術力

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（中央社記者趙靜瑜桃園17日電）桃園「鐵玫瑰藝術節」成立第10年，成為深具品牌力的地方城市藝術節之一，策展人耿一偉是關鍵角色，2023年起將交棒前兩廳院藝術總監李惠美，一棒接一棒持續發揮藝術影響力。

耿一偉今天在記者會上表示，5年任期內，正逢桃園一系列文化活動起飛，前3年他打響藝術節名號，透過引進國內外、廳院內外的各種共製、演出作品，擴大鐵玫瑰藝術節的不同面向，奠定品牌的基礎聲量。

這2年耿一偉一改鐵玫瑰原先「地方性藝術節」的單一定位，讓鐵玫瑰藝術節成為表演團隊想要爭取曝光的選項之一，耿一偉很開心表示，這2年製作的「非常上訴」即將在2022年兩廳院秋天藝術節演出，「就像是私立高中考上台大的感覺，我覺得很驕傲。」

2022年是耿一偉的最後一屆策展，他以「最初的堅強、最後的溫柔」作為今年策展主題，呼應「鐵」的堅強與「玫瑰」的溫柔，也對應到桃園從鋼鐵工業城市轉向文化城市的溫柔，無論是九天民俗技藝團用鼓聲詮釋莎翁名作「馬克白」或是FOCA福爾摩沙馬戲團與拉縴人男聲合唱團合作的「達文西的notebook」，都讓人眼睛一亮。

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接棒的新一代策展人李惠美曾經擔任國家兩廳院藝術總監，她表示，自己一直在場館專業，缺少了城市空間策展概念，「過去策展都是由上而下，現在希望挑戰自己離開舒適圈，希望跟桃園在地藝術家一起工作，經驗分享，跟著藝術家一起認識桃園，向大眾介紹桃園。」

李惠美表示，她把自己定位成橋梁，用溝通與創作反映藝術家、場館與城市的面貌，未來她希望透過「共同策展」的形式，邀請對製作、策展有一定經驗與想法的中生代藝術家，提供策展的舞台，吸納在地創意，呈現桃園更多文化風景。（編輯：張芷瑄）1110817