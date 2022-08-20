康台生敘事影像攝影展開幕 喊話繼續拍下去

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（中央社記者王寶兒台北20日電）深耕教育界超過40年，攝影家康台生走過古稀之年，集不同時期的作品為「淬鍊．省思—康台生敘事影像攝影展」。康台生說，現今仍不斷挖掘有興趣的題材，「會繼續拍下去」。

康台生1951年出生於嘉義，歷任國立台灣師範大學藝術學院院長、設計研究所所長、輔仁大學藝術學院院長，現任中華攝影藝術交流學會名譽理事長，也曾擔任中國平遙國際攝影節、台北國際攝影節等大型活動暨展覽策展人。

「淬鍊．省思—康台生敘事影像攝影展」今天下午於國立國父紀念館開幕，文化部長李永得搶先參觀，他認為康台生的作品既前衛又具美感外，也引康台生所說「城市像一座舞台，不需編導」，感謝康台生以鏡頭帶領人們看見城市、生活的記憶與故事。

康台生於開幕典禮致詞表示，曾經在某次展覽前夕，他請一名教授前來觀看已布置好的作品，結果教授提出了大幅的修改意見，讓他徹夜修正，第二天觀察截然不同的現場，讓他體悟到別人的評批能夠接受、省思，可以讓自己成長。

康台生說，近年在持續拍攝作品過程中，也發覺到自己對環保、社會議題的興趣，只要找到新方向，70歲後也能有新開始，並繼續成長，「我會繼續努力下去」。

「淬鍊．省思—康台生敘事影像攝影展」策畫團隊包含鄧博仁、陳玉書及李煜函，共規劃4個單元：「花情」、「虛實映像」、「生活符碼」、「城市定格」。

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國父紀念館館長王蘭生致詞表示，好的攝影家要眼明、手快、心思細，看到值得記錄的瞬間快速按下快門；最後就是以心思與理念，運用攝影器材編出一套說想述說的故事，將攝影成為一個編碼的過程，解碼其中的內涵，就是作品能夠撼動人心的因素，康台生的作品就是如此。

「淬鍊．省思—康台生敘事影像攝影展」即日起於國父紀念館中山國家畫廊展出至9月28日。（編輯：管中維）1110820