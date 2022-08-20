南管藝術大匯演 傳藝中心宜蘭園區登場

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣20日電）國立傳統藝術中心宜蘭園區於今明兩天、27日及28日，舉辦「南管風—111年南管藝術大匯演」，邀集全台17組南管藝術團隊交流演出，歡迎民眾前往欣賞。

傳藝中心宜蘭園區發布新聞稿表示，傳藝中心自民國107年起辦理南管、北管音樂相關主題活動，今年已是連續第5年，每年邀集館閣、軒社到園區匯演交流，切磋技藝。

今明兩天推出的是「孟府郎君祭．整絃會奏」活動；27日（週六）、28日（週日）為「南管戲曲系列」。

傳藝中心宜蘭園區指出，在今天的開幕儀式中，由14組南管團體在園區綵街揭開序幕，並於園區文昌祠舉行孟府郎君祭典。孟府郎君祭典是南管樂界重要盛事，相傳孟府郎君為後蜀君主孟昶，因通曉音律被南管樂人尊奉為祖師爺，所以南管樂人除了以「絃友」互稱，也自稱「郎君子弟」。

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在祭祀過後，整絃會奏正式登場，今年有15組南管館閣及學校團體參與，在曲目規劃上更特別安排橫跨10歲至80歲各年齡層的曲腳（演唱者）來演唱，因此可欣賞到資深絃友與年輕絃友交流獻藝，展現新生代活力及薪火相傳的重要意義。

傳藝中心宜蘭園區表示，27日、28日登場的「南管戲曲系列」，將邀請「南管新錦珠劇團」與「江之翠劇場」，分別帶來「秦香蓮」（交加戲也稱九甲戲）及「後苑嬉戲」（梨園戲）的演出，演出時間為上午11時及下午3時30分。（編輯：管中維）1110820