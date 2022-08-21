TFT特展說故事 鼓舞青年化「可是」為動力

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（中央社記者王寶兒台北21日電）想參與社會議題，卻又因各種「可是」而卻步？非營利組織TFT特展「可是再製所－回收可是再利用」，展出近百則也曾說著「可是」的青年故事，將「可是」化為改變的動力。

Teach For Taiwan（為台灣而教，TFT）成立於2013 年，致力於解決教育不平等，並招募各領域專長的青年投入各地小學，擔任全職教師至少2年，陪伴並領導孩子學習與成長。

TFT透過新聞稿表示，教育問題是社會問題的縮影，也因為造成教育不平等的原因錯綜複雜，才更需要多元領域的人才加入，從不同角度推動龐大複雜的社會系統；目前已連續6年舉行大型年度倡議活動，透過和大眾、青年對話，讓更多人關注台灣教育資源不平等議題。

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特展「可是再製所－回收可是再利用」，源自TFT有感於青年世代雖然對於社會議題有很高關注意願，但往往會因為不同層面的考量，以許多「可是」起頭的句型壓抑自己想回應議題的行動，例如「可是我可能做不到」、「可是這樣會不會不太好？」等。

此次特展展出近百則TFT過去深入各地學校，並與學子接觸、認識的故事，展期為期3天，今天閉幕。TFT盼望，能透過展覽帶給大眾行動的勇氣，將「可是」再製成為勇敢前行的動力，進而號召更多人投入回應自己所在意的議題，做出行動與改變。（編輯：陳仁華）1110821