CREATORS開放工作室27日登場 一窺文化狂想

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（中央社記者王寶兒台北22日電）虛擬世界如何「服刑」？從溪湖密佈的台北盆地也可以看出潮濕美學？傳統面相學與虛擬分身也有共通之處？這些狂想將化為實際成果，並在一年一度的「CREATORS開放工作室」展出。

「CREATORS創作/研發支持計畫」（簡稱CREATORS計畫）為台灣當代文化實驗場（C-LAB）的重要計畫，自2018年推出至今，每年透過公開徵選，支持具有想像力的文化實驗提案，領域橫跨藝術、科技與社會，至今已累計支持近60項計畫。

CREATORS計畫今年邁入第5年，C-LAB今天發布新聞稿表示，「將來形狀：CREATORS五週年」系列活動將登場，除集合圓桌討論、開放工作室、工作坊、講座、市集、演出等活動外，也與國家電影及視聽文化中心合作舉辦5週年特別放映，讓大眾透過多元活動體驗，進一步認識CREATORS各項計畫的歷程、成果與現況。

其中，「CREATORS開放工作室」則將在CREATORS空間舉辦，各計畫團隊將開放各自工作室空間，與民眾分享計畫階段樣貌；包含藝術家李勇志研究與製造斑駁質感的實驗室、徐聖凱聚焦於傳統面相學與虛擬分身（Avatar）的研究、人類學家謝一誼從台北盆地探討潮濕美學的「海水遇場」計畫、施懿珊所打造的「未來監獄」等。

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「CREATORS五週年特別放映」活動，則集合6部CREATORS計畫支持的動態影像作品，包含張立人、成媛及芮蘭馨共同創作的FM100.8、洪瑋伶（安魂工作隊）的「寫字的人」、引爆火山工程「焱族」、許哲瑜與陳琬尹共同創作的「編號314」與「一隻綠頭鴨的不尋常死亡」，及李亦凡的作品「不好意思…請問一下這個怎麼打開」。

「將來形狀：CREATORS五週年」系列活動將在27日至9月4日於台灣當代文化實驗場陸續舉行；CREATORS開放工作室則將在27日登場。（編輯：陳仁華）1110822