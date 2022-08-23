衛武營高雄市共推體驗教育 培養學生藝術欣賞力

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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）培養南台灣學子藝術欣賞力，衛武營與高雄市政府合作「劇場藝術體驗教育計畫」，透過體驗與讀劇拉近校園與劇場的距離，培養更多學子對於藝術的欣賞能力與創造力。

衛武營國家藝術文化中心發布新聞稿表示，衛武營開館自許為「眾人的藝術中心」，藝術扎根教育是其中一項重要計畫。「劇場藝術體驗教育－體驗課程」從演前體驗、演出欣賞、演後分享，讓教室成為「劇場藝術體驗教育」的場域。

衛武營藝術總監簡文彬表示，「劇場藝術體驗教育計畫」截至目前已有大約90個班級、近3000名學生參與，未來也邀請更多企業夥伴共襄盛舉，為孩子們提供更多親近藝術的機會。

透過為期13週的「讀劇課程」，讓表演藝術工作者擔任業師與學校教師共備課程，結合議題教學、肢體開發與發聲練習，引導孩子們深入劇中角色情境，同步培養團隊合作、表達與感知能力，課程最後將比照正式登台演出的方式呈現，建立學生的自信心與勇氣，完整體驗戲劇生產的過程與趣味。

參與的高雄市政府教育局副局長陳佩汝提到，108課綱講究學生的表達力、溝通能力與感知覺察能力，但單憑閱讀文字說明並無法深刻感受其中魅力，必須藉由親身去體驗劇場藝術，才能深化在學生的內心，融入藝術生活。

曾參與共備課程的中正國防幹部預備學校組長陳薇如也表示，這個體驗計畫不但提升預校學生們的藝術涵養，也因此看見學生因為這些課程的改變。

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劇場藝術體驗課程參與的業師黃琦勝表示，劇場可以讓不一樣的孩子們學到跨領域的藝術，包含文學、音樂、視覺、表演等，透過角色扮演去體驗不一樣的生活，學到溫柔同理對待其他人。

簡文彬表示，今年下半年衛武營「劇場藝術體驗教育計畫」已自8月份啟動，課程將規劃6檔節目提供13所學校的學生們欣賞，希望透過專業劇場老師帶領學生，從自己的角度出發，持續欣賞與探索藝術。（編輯：張雅淨）1110823