陳慕融指揮國台交首訪歐洲 立陶宛、奧地利巡演

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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）成立77年，國立台灣交響樂團將首登歐洲演出，由芝加哥交響樂團首席陳慕融領奏，赴歐洲音樂重鎮維也納、立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）及第二大城考納斯（Kaunas）演出，展現台灣之音。

國台交（NTSO）今天發布新聞稿表示，這次出訪與立陶宛國家愛樂協會合作，由台灣旅美小提琴家陳慕融領奏NTSO弦樂團，演出莫札特、舒伯特等古典經典名作，也將帶去包括台灣作曲家陳士惠、陳樹熙、張菁珊的作品，以樂會友，厚實國際文化交流。

國台交疫情前已展開多次國際交流，2016年曾由時任國台交藝術顧問的指揮家簡文彬領軍，赴新加坡演出2場音樂會。2018年遠征美國，由旅美指揮家陳美安帶領演出台灣作曲家蕭泰然專場音樂會，締造台灣首支職業樂團登上洛杉磯愛樂樂團駐地迪士尼音樂廳的重要紀錄。

過去國台交曾以小型室內樂形式赴歐洲進行交流演出，這次以20人編制弦樂團出訪，可說是為首次以樂團規模赴歐洲巡演。

擔任領奏的陳慕融出生於台灣，7歲開始習琴，10歲隨家人赴美，12歲即與洛杉磯愛樂共同演出。17歲進入茱莉亞音樂院，取得學士與碩士，期間獲得多項國際比賽獎項，畢業後即展開國際巡演的行程。

陳慕融後來考上費城管弦樂團，進入職業樂團工作；之後考取芝加哥交響樂團已出缺7年的樂團首席一職，從1999年起擔任芝加哥交響樂團的樂團首席至今。陳慕融也表示，女兒剛剛成為他的同事，正式加入芝加哥交響樂團擔任中提琴團員。

陳慕融表示，很榮幸受邀與國台交出訪歐洲，這次如同文化大使，與NTSO弦樂團將莫札特及舒伯特經典的維也納之聲帶到維也納及立陶宛，希望將台灣之音介紹給歐洲愛樂者。

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樂團將於9月25日在立陶宛首都維爾紐斯國家愛樂協會音樂廳（Lithuanian National Philharmonic Society Hall）演出，另一場則於9月26日於立陶宛第二大城考納斯市立愛樂樂團音樂廳（Kaunas State Philharmonic Society Hall）演出。立陶宛演出之前，樂團9月22日在維也納金色大廳的布拉姆斯廳（Vienna Musikverein Brahms-Saal）演出。

國台交歐巡啟程前將於8月26日舉行「2022 NTSO歐巡行前演出—陳慕融與國台交」音樂會，地點在國台交演奏廳。（編輯：張芷瑄）1110823